شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب در کوچه شهید مهر محمدی؛ روبروی بن بست شیرین در بلوار شهید اندرزگوی شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌هایی که برخی از مناطق کشورمان با قطعی آب رو‌به‌رو شدند؛ اما برخی از نقاط کشور هستند که بدون توجه به این منبع حیاتی موجب هدررفت حجم وسیعی از این منبع خدادای می‌شوند. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که کوچه شهید مهر محمدی؛ روبروی بن بست شیرین در بلوار شهید اندرزگوی شهر تهران یشتر از یک هفته‌ست آب زلال قنات رو که در اثر گودبرداری یک منزل قدیمی بالا آمده و این پروژه به حال خود رها شده است.
این در حالی است که لوله قطر ضخیم انداخته شده و موجب هدررفت آب به طور وسیعی شده است.

وی با ارسال فیلمی به شرح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

