رئیس شورای اسلامي شهر رشت از احداث کلینیک تخصصی خیریه با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی در رشت خبرداد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نشست با مدیر عامل انجمن خیریه بیماران مبتلا به سرطان مهرانه اظهار کرد: با توجه به افزایش بیماران مبتلا به سرطان و هزینه های گزاف درمان در تلاشیم تا با جلب مشارکت خیرین و مردم نسبت به احداث کلینیک تخصصی خدمات درمانی از جمله رادیوتراپی، شیمی‌درمانی، تصویربرداری و پزشکی هسته‌ای به صورت کاملاً رایگان همچون مجموعه مهرانه در زنجان با مشارکت شهرداری، خیرین و مردم نیکوکار اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا با حضور شهردار و یکی از خیرین دیداری با مدیر عامل انجمن خیریه بیماران مبتلا به سرطان مهرانه برگزار شد افزود: هدف ما این است که همه افراد جامعه خاصه شهروندان رشت تنها با ارائه مدارک درمانی از تمامی خدمات بهره مند شوند و هیچ وجهی از مراجعه‌کنندگان دریافت نشود.



رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در یکی از شهرهای کشور به همت افراد نیکوکار مرکز پزشکی هسته‌ای راه اندازی شده تصریح کرد: مرکز پزشکی هسته‌ای مهرانه که در زنجان به بیماران سرطانی خدمات می دهد ، یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود که با همت خیرین و مشارکت خود مردم ایجاد شده است.

کارگرنیا با تاکید به اینکه به عنوان منتخبین مردم شریف رشت در شورای ششم یقینا نسبت به سلامت شهروندان نیز وظایفی بر عهده داریم بیان کرد: نشست های مربوط به انجام این کار ماندگار و خداپسندانه در مراحل بررسی و مطالعه است و ان شاا بتوانیم هر چه سریعتر این مهم را با استفاده از تجربه خوب شهر زنجان به سرانجام برسانیم و بخشی از دغدغه همشهریان عزیزمان را که به این بیماری مبتلا هستند برطرف و به لطف خداوند متعال شاهد بهبودی هر چه سریعتر آنان باشیم.

رئیس شورای اسلامي شهر رشت موفقیت این طرح را صرفا در حمایت و مشارکت خیرین و همه مردم دانست و گفت: ان شاا زمانی که این مهم به مرحله اجرا برسد، حتما اطلاع رسانی لازم به شهروندان فهیم رشت انجام خواهد شد تا با همراهی و مشارکت مردم نیکوکار رشت این کار خداپسندانه صورت گیرد.

منبع : روابط عمومی