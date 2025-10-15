رئیس شورای اسلامي شهر رشت از احداث کلینیک تخصصی خیریه با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران سرطانی در رشت خبرداد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _  محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نشست با مدیر عامل انجمن خیریه بیماران مبتلا به سرطان مهرانه اظهار کرد:  با توجه به افزایش بیماران مبتلا به سرطان و  هزینه های گزاف درمان در تلاشیم  تا با جلب مشارکت خیرین و مردم نسبت به احداث کلینیک تخصصی خدمات درمانی از جمله رادیوتراپی، شیمی‌درمانی، تصویربرداری و پزشکی هسته‌ای به صورت کاملاً رایگان همچون مجموعه مهرانه در زنجان با مشارکت شهرداری، خیرین و مردم نیکوکار اقدام کنیم. 

وی با بیان اینکه در این راستا با حضور شهردار و یکی از خیرین دیداری با مدیر عامل انجمن خیریه بیماران مبتلا به سرطان مهرانه برگزار شد افزود: هدف ما این است که همه افراد جامعه خاصه شهروندان رشت تنها با ارائه  مدارک درمانی از تمامی  خدمات بهره مند شوند و هیچ وجهی از مراجعه‌کنندگان دریافت نشود. 


رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه  در یکی از شهرهای کشور به همت افراد نیکوکار مرکز پزشکی هسته‌ای راه اندازی شده  تصریح کرد: مرکز پزشکی هسته‌ای مهرانه که در زنجان به بیماران سرطانی خدمات می دهد ،  یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود که با همت خیرین و مشارکت خود مردم ایجاد شده است.

کارگرنیا با تاکید به اینکه به عنوان منتخبین مردم شریف رشت در شورای ششم یقینا نسبت به سلامت شهروندان نیز وظایفی بر عهده داریم بیان کرد: نشست های مربوط به انجام این کار ماندگار و خداپسندانه در مراحل بررسی و مطالعه است و ان شاا بتوانیم هر چه سریعتر این مهم را با استفاده از تجربه خوب شهر زنجان به سرانجام برسانیم و بخشی از دغدغه همشهریان عزیزمان را که به این بیماری مبتلا هستند برطرف و به لطف خداوند متعال شاهد بهبودی هر چه سریعتر آنان باشیم.

رئیس شورای اسلامي شهر رشت موفقیت این طرح را صرفا در حمایت و مشارکت خیرین و همه مردم دانست و گفت: ان شاا زمانی که این مهم به مرحله اجرا برسد، حتما اطلاع رسانی لازم به شهروندان فهیم رشت انجام خواهد شد  تا با همراهی و مشارکت مردم نیکوکار رشت این کار خداپسندانه صورت گیرد.

منبع : روابط عمومی 

برچسب ها: سرطان ، کلینک ، خدمات درمانی
خبرهای مرتبط
مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت:
راه اندازي مراکز جديد "درماني" و مجهز در سال جاري/ اعلام نتايج آزمايشگاهي از طريق ارسال پيامك
کرمانشاه/
طرح توریسم درمانی و برنامه ریزی برای پذیرش بیماران عراقی و ایرانی در قصرشیرین
راه اندازی كلینیك فیزیوتراپی ورزشكاران با هزینه یك میلیارد ریالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوجوان ماسالی به آرزوی خود رسید
احداث کلینیک تخصصی خدمات رایگان به بیماران سرطانی در رشت
آخرین اخبار
احداث کلینیک تخصصی خدمات رایگان به بیماران سرطانی در رشت
نوجوان ماسالی به آرزوی خود رسید
شهدای سلامت وارثان فرهنگ ایثار و خدمت
برگزاری یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر در گیلان
گیلان، محور همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان
بازدید مشترک مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی از پروژه‌های ایران در آستارا
همکاری‌های حمل‌ونقل ایران و روسیه وارد مرحله اجرایی می شود