باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رستگار یوسفی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گفت: اگر بخواهیم واقعاً از تجربه کشور‌هایی که در این زمینه موفق بوده‌اند بهره ببریم، می‌توانیم از کارگاه‌های تولیدی کوچک و مشاغل خرد را استفاده کنیم حتی از خانه هم می‌توان شروع کرد.

نماینده پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس اظهار کرد: فعالیت بنگاه‌های کوچک همچون زنجیره‌ای عمل کند که به بنگاه‌های بزرگ و بازار مصرف متصل می‌شود. در واقع، بهترین روش برای ایجاد شغل و توسعه اقتصادی، شروع از بنگاه‌های کوچک است که در گذشته تحت عنوان مشاغل خرد شناخته می‌شدند و مرتبط با توسعه پایدار و روستایی بودند. این کارگاه‌ها حتی با ظرفیت یک یا دو نفر، سریع به نتیجه می‌رسند و اثرگذاری ملموسی دارند.

این نماینده مجلس بیان کرد: این اقدام راهکاری برای ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم است که به دلیل زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌هایی مانند زمین و منابع، مشکلاتی دارند.

یوسفی با تاکید بر لزوم اجرای طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ گفت: باید این طرح بومی‌سازی شود تا در مرحله اجرا با مشکلات مواجه نشود.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با حمایت از طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ اظهار کرد: ما از این طرح‌ها حمایت می‌کنیم به شرط آنکه موانع اجرایی، بروکراسی اداری دستورالعمل‌های دست و پاگیر حذف شوند همچنین بانک‌ها تسهیلات لازم را در کمترین زمان ممکن ارائه کنند.