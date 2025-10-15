سربازان اسرائیل مانند «اورک‌ها» در فیلم ارباب حلقه‌ها، تجسمی از وحشی‌گری، بربریت و خون‌ریزی و نفرت هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - بلافاصله پس از اعلام توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی از سوی دونالد ترامپ، نظامیان این رژیم موجی از آتش‌سوزی عمدی در نوار غزه به راه انداختند و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار دادند. 
در این میان، نابودی یکی از اصلی‌ترین تأسیسات تصفیه فاضلاب شهر غزه، توجه‌ها را برانگیخته است. 
تخریب پس از خروج؛ سیاست تکراری ارتش رژیم صهیونیستی
طی دو سال گذشته، تخریب ساختمان‌های فلسطینی پس از خروج نیرو‌های رژیم صهیونیستی از آنها، به یکی از ویژگی‌های ثابت عملیات این رژیم در غزه تبدیل شده است. تیرماه امسال، خبرنگار اسرائیلی «یووال آبراهام» اعترافات نظامیان را جمع‌آوری کرد که از روش‌های مختلف آتش زدن خانه‌ها سخن گفته بودند.
 یکی از آنها گفته بود: «در هر خانه عربی که وارد می‌شدیم، بطری روغن زیتون پیدا می‌کردیم. روغن را روی مبل و وسایل قابل اشتعال می‌ریختیم و بعد آتش می‌زدیم یا نارنجک دودزا می‌انداختیم. این کار، کاملاً رایج بود».
در شب نهم و بامداد دهم اکتبر، درست پس از اعلام آتش‌بس ولی پیش از تصویب آن در کابینه رژیم صهیونیستی، گسترده‌ترین عملیات آتش‌سوزی در طول حمله به نوار غزه انجام شد. 
نیرو‌های وابسته به چند تیپ مختلف از جمله تیپ‌های گولانی، گیواتی، ناحال و تیپ تازه‌تأسیس حشموناییم (وابسته به نظامیان فوق‌ارتدوکس)، هنگام عقب‌نشینی از شهر غزه تا خط زرد تعیین‌شده در توافق ترامپ، ده‌ها تصویر و ویدئو از ساختمان‌های شعله‌ور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
یکی از سربازان تیپ کفیر عکسی از خود در برابر پالت‌های چوبی در حال سوختن منتشر کرد و نوشت: «جمعه، درست قبل از رفتن. آتش زدن غذا تا به دست مردم غزه نرسد». 
در کنار عکس، ترانه‌ای عبری با نام «به سلامتی!» گذاشته شده بود که نماهنگش از تصاویر غزه ساخته شده بود. این تصاویر و اقدامات در حالی بود که دونالد ترامپ پس از توافق آتش‌بس گفته بود:
«اسرائیل نیروهایش را به خط توافق‌شده عقب می‌برد، گامی به سوی صلحی پایدار و همیشگی. همه طرف‌ها منصفانه رفتار خواهند شد».
با این حال، سوزاندن ساختمان‌هایی که ارتش رژیم صهیونیستی از آنها استفاده کرده بود، همواره سیاستی ثابت در غزه، لبنان و کرانه باختری بوده است. اما ابعاد آتش‌افروزی آن شب از هر زمان دیگری گسترده‌تر بود.

هدف بعدی؛ تصفیه‌خانه فاضلاب شیخ عجلین
در میان تأسیسات نابودشده، ایستگاه تصفیه فاضلاب «شیخ عجلین» یکی از اهداف اصلی بود. این مرکز از بخش‌های حیاتی شبکه فاضلاب شهر غزه به شمار می‌رفت. 
«منذر شبلق»، مدیرکل شرکت خدمات آب شهرداری‌های ساحلی غزه گفت که این حمله می‌تواند سیستم فاضلاب شهر را «به نقطه صفر» برساند.
او افزود: «این تأسیسات از قدیمی‌ترین زیرساخت‌های غزه است و نابودی آن بازسازی شهر را سال‌ها عقب می‌اندازد. آنها توافق آتش‌بس را امضا کردند، پس چرا آن را آتش زدند؟».

در شبکه‌های اجتماعی، یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی در برابر شعله‌های آتش این تصفیه‌خانه با لبخند عکس گرفته و دیگری زیر عکس نوشته بود: «آخرین یادگاری». به گفته شبلق، این اقدام ادامه سیاست رژیم صهیونیستی در نابودی زیرساخت‌های آب و فاضلاب غزه است.
ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ مخزن اصلی آب شهر رفح را نابود کرده و تأسیسات نمک‌زدایی غزه را به پایگاه نظامی تبدیل کرده بود.

آتش‌سوزی در منطقه شیخ رضوان

در منطقه بازار «شیخ رضوان» نیز نظامیان رژیم صهیونیستیی هنگام خروج، ساختمان‌های چندطبقه مسکونی را به آتش کشیدند. مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (INSS) پیش‌تر اعلام کرده بود که تخریب برج‌های مسکونی «موثرترین روش برای شکستن روحیه مردم غزه» است. طی چند روز در شهریورماه، ارتش رژیم صهیونیستی چندین برج بلند را فرو ریخت و بیش از ۵۰ ساختمان را نابود کرد. تصاویر منتشرشده از سوی نظامیان اشغالگر در شبکه‌های اجتماعی، با کپشن‌هایی مانند «یادگاری کوچک»، «اثر خود را گذاشتیم»، «خداحافظ» و «به درک» همراه بود.

ساکنان محل نیز پس از بازگشت به منطقه، خرابه‌های خانه‌های خود را ثبت کردند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این خانه‌ها از معدود ساختمان‌های سالم باقی‌مانده در منطقه بودند و ارتش رژیم صهیونیستی از آنها به عنوان پایگاه موقت استفاده می‌کرد.

شعارنویسی و تمسخر ساکنان 

بر اساس تصاویر موجود در شبکه‌های اجتماعی، همه خانه‌هایی که توسط نظامیان رژیم صهیونیستیی تصرف شده بودند، سوزانده نشدند. برخی واحد‌ها صرفاً تخریب و دیوارهایشان با نوشته‌های توهین‌آمیز پوشیده شدند.
 یکی از سربازان در پست خود خطاب به فلسطینی‌ها نوشته بود: «بچشید .......». روی دیوار یکی از خانه‌ها نیز نوشته شده بود: «ما دوباره برمی‌گردیم».
حمد شریف، پس از اینکه از خان‌یونس به خانه‌اش در محله الشجاعیه غزه بازگشت؛ پس از مشاهده آتش‌سوزی‌های گسترده نوشت: «سربازان اسرائیل مانند "اورک‌ها" در فیلم ارباب حلقه‌ها، تجسمی از وحشی‌گری، بربریت و خون‌ریزی و نفرت بودند».

برچسب ها: غزه ، اسرائیل ، فلسطین ، آتش بس
خبرهای مرتبط
آتش بس و نتيجه پايداري و ايستادگي در برابر دشمن و عبرت هاي برای اسرائیل
تا دقایقی دیگر؛
بیانیه آتش بس از سوی دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام می شود
اسرائیل تودی:
آتش بس در غزه سبب شده اسرائیلی‌ها احساس شکست کنند
رد شروط پيشنهادي صهيونيست‌ها براي آتش بس 90 روزه از سوي فلسطينيان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اسراییلی چون با زور امده کشوردیگری غصب کرده اند لدا برای تصرف دست به هر جنایتی می زنند انها انسان نیستند برای همه دنیا خطرناک هستند
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
این کارها را بزرگترشون میگه باید انجام بدید
این سربازها از لحاظ روحی . روانی سالم نیستند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
شایسته است این اتفاقات تا حد ممکن ثبت و مستند شود تا کل دنیا بفهمند
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
در این تتفر..خودتان خواهید سوخت
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تصور کنید روزی را که این جنایتکاران در آتش خشم الهی می سوزند و کسی به دادشان نمی رسد
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ان شاءالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بقدری تنفر و کینه در بدن شون زیاد است
که باعث نابودی خودشان شده
الحمدالله
به اینخاطر ده هزار سرباز کودک کش از بیماری روح و روان رنج میبرند و بدون قرص اعصاب .ارامش ندارند و
خودکشی هم خیلی بالاست ِما
اگر بفهیم که بد بودن .اولین ضربه به سلامتی خودمان است
بعد دیگران ...بخدا سعی میکنیم بخاطر خودمان هم که شده .خوب میشویم
۲
۱۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
پس میگفتید اینا شکست خوردن و غزه پیروز شد
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بله .شکست خوردند که دارند عقده گشایی میکنند
بی بی نتیابوی کودک کش قرار بود مردم مظلوم و ستم دیده غزه بکوچاند و ترامپ خسیس و طماع ..مجانی صاحب سرزمین غزه شود و برج سازی و تفریگاه و مرکز تجاری
دو سال جنایت و نسل کشی نبود که در غزه نکردند
الان بیش از گذشته اقتصاد داغون .منزوی سیاسی .چند دستگی .خودکشی بالا .ده هزار سرباز متوهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
امریکا .انگلیس .ناتو .المان .فرانسه و بعضی کشورهای عربی و فرقه غاصب و ضاله و تروریستی و نازی و نزادپرست صهیونیستی از پس چند هزار چریک بدون تجهیزات .و نیروی هوایی با بیش از دو دهه محاصره .قحطی .بدون دارو
برنیامدند .تمام سایت ها و اطلاعات ماهواره ای هم در خدمت باطل بود ولی حق پیروز شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
همین که تو کل دنیا بی آبرو شدن از صد تا شکست بدتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
صهیونیست ها تنها نژادی هستن که ریز و درشتشون از نسل کشی و قتل عام انسان های بی دفاع لذت میبرن این آتش بس مصلحتیشون هم اصلا قابل اعتماد نیست
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
موسسه بنام هند رجب دختر 5 ساله ای که تمام خانواده اش را غده سرطانی و تروریستی و کودک کش کشته بود و
خودش امداد کمک خواست و بعد او را هم شهید کردند
این موسسه این حور کلیپ ها را ثبت کردند و اگر این سربازان
پای نص شون به هر کشوری رسبد ِ تحت پیگیر قضایی و دستگیر می شوند
اعمال شیطانی و خبیث انها را روزگار و جهان تا بحال
بخود ندیده
بخدا هتیلر را رو سفید کردند .مغول را رو سفید کردند
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خود سر نبوده به آنها هم دستور داده شد پدر ثانی وحشی گری فرهنگ آنهاست
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انجام جنایت و وحشی گری هم کار هرکسی نیست ذات بد می خواهد
آغاز عملیات گسترده پاکسازی آوار در شهر غزه + فیلم
ترامپ: ممکن است به اسرائیل اجازه دهم جنگ در غزه را از سر بگیرد
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
فرود اضطراری هواپیمای وزیر دفاع آمریکا در انگلیس
مقامات اوکراینی با سازندگان موشک‌های تاماهاوک در آمریکا دیدار کردند
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند
مراسم ادای احترام به روزنامه‌نگار شهید فلسطینی در شهر اسلو + فیلم
بسنت: تعطیلی دولت روزانه ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد
ویتکاف گزارش‌ها درباره کناره‌گیری را رد کرد
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
آخرین اخبار
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
مذاکرات چین و تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تقویت همکاری
ترامپ: ممکن است به اسرائیل اجازه دهم جنگ در غزه را از سر بگیرد
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
فرود اضطراری هواپیمای وزیر دفاع آمریکا در انگلیس
حماس امشب تعداد دیگری از اجساد اسرای اسرائیلی را تحویل خواهد داد 
ویتکاف گزارش‌ها درباره کناره‌گیری را رد کرد
سازمان ملل: نیروهای اسرائیلی به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهند
مراسم ادای احترام به روزنامه‌نگار شهید فلسطینی در شهر اسلو + فیلم
بسنت: تعطیلی دولت روزانه ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد
درخواست وزیر دفاع اوکراین برای کمک‌های نظامی گسترده در سال آینده
۲ شهید در پی نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در جنوب غزه و لبنان
آغاز عملیات گسترده پاکسازی آوار در شهر غزه + فیلم
یونیسف: ۹۰ درصد خانه‌ها در غزه آسیب دیده یا ویران شده‌اند
پزشک فلسطینی از شکنجه و بدرفتاری شدید در اسارت رژیم اسرائیل پرده برداشت
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
مقامات اوکراینی با سازندگان موشک‌های تاماهاوک در آمریکا دیدار کردند
توافق پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته
صلیب سرخ: پیکر ده‌ها فلسطینی از اسرائیل دریافت شده است
انگلیس ۹۰ کشتی، شرکت و فرد روسی را تحریم کرد
شبکه آب و فاضلاب شهر غزه در آستانه فروپاشی کامل
نتانیاهو پس از درخواست عفو ترامپ دوباره به دادگاه بازگشت
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
استقبال پوتین از الجولانی در مسکو
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است
اسرائیل حماس را با حمله جدید تهدید کرد
سرنوشت پایگاه‌های روسیه، محور گفتگوی پوتین و الجولانی
اسرائیل هویت یک جسد تحویل شده را تائید نکرد
آمریکا پشتیبان دیوار پهپادی ناتو در برابر روسیه