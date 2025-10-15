باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU PRIZES ۲۰۲۵)، خطاب به برگزیدگان این جشنواره اظهار کرد: از حضور همکاران حرفه‌ای، متعهد و علاقه‌مند در عرصه‌های گوناگون سازمان خرسندم؛ همکارانی که این برگزیدگان، نمایندگان شایسته آنان در سراسر کشورند.

وی افزود: آنچه در رویداد‌هایی از این دست رخ می‌دهد، یادآوری دوباره‌ای است از توان، ایمان و تلاش نیرو‌های خدوم سازمان.

جبلی با بیان اینکه برگزیدگان این جشنواره نمایندگان صد‌ها برنامه‌ساز پرتلاش سازمان صداوسیما هستند، گفت: همکارانی که با وجود همه دشواری‌ها در استان‌ها و نقاط دوردست کشور، با عشق، ایمان و جوانی خود چراغ رسانه ملی را روشن نگه داشته‌اند. کسانی که بی‌هیچ چشم‌داشتی مجاهدت می‌کنند و این تعهد آنان، مایه احترام و قدردانی است.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: دو نعمت بزرگ نصیب خانواده صداوسیما شده است؛ نخست خدمت در این مجموعه و توفیق بروز استعداد‌ها در عرصه‌ای که به مردم و کشور پیوند خورده و دوم برخورداری از عزت و ارج ایران؛ عزتی که از دل مردم این سرزمین برخاسته است.

وی تأکید کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران سرافرازتر از همیشه در جهان ایستاد و شأن و منزلت نام ایران افزون شد.

جبلی ضمن تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای این جنگ تحمیلی و تداوم مسیر آنان با ایمان و صداقت، عنوان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای بر اعتبار و شأن رسانه ملی افزود و معنای تازه‌ای از ایستادگی و عزت را رقم زد.

وی افزود: متأسفانه در عرصه‌های بین‌المللی، نمایش آثار سیاه و تصویر‌های مخدوش از ایران گاهی مورد اقبال قرار می‌گیرد و چنین تولیداتی برای دیده شدن در محافل جهانی رواج یافته است، اما جهان در برابر کار فاخر و باارزش خاموش نمی‌ماند.

رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: خانواده صداوسیما ثابت کرده است می‌توان با کار وزین، خلاقانه و حرفه‌ای نیز در سطح بین‌المللی دیده شد و این همان مسیر اصیل و افتخارآمیز رسانه ملی است.

در پایان این نشست، برگزیدگان جشنواره در فضایی صمیمانه با رئیس رسانه ملی گفت‌و‌گو و دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کردند و از سوی سازمان به پاس تلاش‌های خلاقانه، مؤمنانه و اثرگذارشان تقدیر و تجلیل شدند.

بنابر این گزارش، سارا اکبری (مرکز خراسان رضوی)، تهیه‌کننده مستند رادیویی «معلم خاموش»، برنده جایزه رتبه اول بخش مستند‌های رادیویی جشنواره؛ جاسم ثمری (خبرگزاری صداوسیما)، تهیه‌کننده گزارش خبری حمله به سازمان صداوسیما، برنده جایزه رتبه اول بخش گزارش خبری جشنواره؛ محمدرضا فرزادمهر (مرکز کودک‌ونوجوان)، تهیه‌کننده پویانمایی «ماجرا‌های نوید»، دریافت لوح تقدیر «اثر تحسین‌شده» در بخش کودکان جشنواره؛ فریدون محرابی (رادیو نمایش)، تهیه‌کننده نمایش رادیویی «رویای پاییز»، دریافت لوح تقدیر «اثر تحسین‌شده» در بخش نمایش رادیویی جشنواره.

محسن رسولی (رادیو گفت‌و‌گو)، سازنده پادکست «شرق دور، شرق نزدیک»، راه یافته به فینال و زهره سربازی (رادیو ایران)، تهیه‌کننده برنامه «مسیر مخفی» راه‌یافته به بخش فینال بخش چشم‌انداز، برگزیدگان جشنواره و تقدیرشدگان آیین امروز بودند.