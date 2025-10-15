نماینده تجاری آمریکا ضمن تایید قطعی بودن زمان دیدار ترامپ و شی جین پینگ، از اقدامات ناگهانی چین برای کنترل صادرات فلزات کمیاب انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا با ادعای ابراز تردید ترامپ در مورد این دیدار، اظهار داشت که زمان برای ملاقات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ، همتای چینی خود تعیین شده است.

گریر، اقدامات کنترلی چین بر صادرات فلزات کمیاب را بیش از حد دانست و افزود که این اقدامات ناگهان از ناکجاآباد ظاهر شدند. او نسبت به حل و فصل اختلافات با چین در این زمینه ابراز خوشبینی کرد و گفت: در گذشته موفق شده‌ایم راهی برای حرکت رو به جلو با آنها پیدا کنیم و به همین دلیل معتقدیم که می‌توانیم از این نیز عبور کنیم.

ترامپ، پیشتر در مورد دیدار مورد انتظار خود با شی جین پینگ در حاشیه نشست انجمن کشور‌های جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن) در کره جنوبی، به دلیل تصمیم چین مبنی بر تشدید اقدامات کنترلی بر صادرات فلزات کمیاب که بر تعدادی از صنایع حساس آمریکا تاثیر می‌گذارد، ابراز تردید کرده بود.

از سویی دیگر رئیس جمهور آمریکا با تهاجمی خواندن سیاست چین ادعا کرد که برای واردات از این کشور تعرفه‌های شدید اعمال خواهد کرد.

در همین راستا چین روز سه‌شنبه، اعلام کرد که در صورت لزوم، آماده است تا در جنگ تجاری جاری میان پکن و آمریکا که آخرین فصل آن با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات چین در روز جمعه آغاز شد، تا پایان بجنگد.

منبع: النشره