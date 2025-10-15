مدیر کل محیط زیست استان اردبیل بر ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در اردبیل تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -کیومرث سفیدی در بازدید از ایستگاه سنجش کیفی هوا واقع در موزه تاریخ طبیعی، بر لزوم راهاندازی ایستگاهی جدید در مرکز شهر اردبیل تأکید کرد.
او افزود: ایستگاه فعلی به دلیل قرارگیری در حاشیه، قادر به اندازهگیری دقیق کیفیت هوای مناطق پرتراکم شهر نیست و این موضوع بر اهمیت اطلاع رسانی از وضعیت هوا برای شهروندان بسیار مهم است.
مدیر کل محیط زیست استان اردبیل گفت: شهرداری اردبیل به عنوان مسئول مستقیم کنترل آلودگی، هرچه سریعتر نسبت به تأمین اعتبار و تجهیز ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز شهر اقدام تا تصمیمگیریهای مؤثر در مقابله با آلودگی هوا امکانپذیر شود.
منبع: محیط زیست