باشگاه خبرنگاران جوان - «محمود العارضه» مغز متفکر فرار از زندان جلبوع در جریان توافق اخیر تبادل اسرا بین مقاومت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی، به طور غیرمستقیم و با نظارت مصر آزاد شد.

در فرار از زندان جلبوع، شش اسیر فلسطینی با نام‌های زکریا الزبیدی، محمد العارضه، محمود العارضه، یعقوب قادری، ایهم کممجی و مناضل انفیعات موفق شدند که با حفر یک تونل از زندان فرار کنند.

محمود العارضه درباره جزئیات عملیات فرار از جلبوع و پیان‌های آن تصریح کرد: من عضو کوچکی از گروهی از قهرمانان بزرگ هستم که این تونل را حفر کردند و یک اقدام اسطوره‌ای و حماسه قهرمانانه انسانی را خلق کردند. به لطف خدا، شرایط در پایان سال ۲۰۲۰ مناسب بود و من با گروهی از اسیران قهرمان این عملیات بزرگ را رقم زدیم. من به طور خاص از چهار نفری که بیشترین هزینه را برای این عملیات قهرمانانه پرداختند، نام می‌برم. آنها علی ابوبکر، قصی مرعی، محمد ابوبکر و محمود الشریم هستند. این عملیات، دستگاه امنیتی رژیم اسرائیل را به لرزه درآورد و تصویر غیرواقعی از توانمندی امنیتی دشمن را در هم شکست.

وی افزود: ما با این عملیات می‌خواستیم به جهان و مردم خود ثابت کنیم که این دشمن چیزی بیش از یک توهم و غبار نیست. با این اسیران قهرمان، شرایط برای عملیات حفر تونل آماده شده بود. من با آنها ملاقات کردم و آنها آمادگی کامل خود را ابراز کردند. متأسفانه، همانطور که گفتم، آنها بیشترین هزینه را پرداختند. آنها به حبس‌های طولانی و جریمه محکوم شدند و اسرائیل حتی در آخرین قرارداد مبادله اسیران، از آزادی آنها خودداری کرد.

العارضه درباره پیام خود به مردم محور مقاومت بعد از گذراندن بیش از ۳۰ سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی گفت: ما در هم نشکسته‌ایم و تسلیم و مقهور نشده‌ایم، زیرا صاحبان حق و حقیقت هستیم. من از شهادت یکی از دشمنان تحت تأثیر قرار گرفتم. او یک زندانی اسرائیلی بود که به من گفت که کاری که تو انجام دادی، اسرائیل را به شدت به لرزه درآورد. اینکه بعد از ۳۰ سال آمدی و برای آزادی خودت تونل حفر کردی، به این معنی است که درهم نشکسته‌ای. این عملیات ما تأثیر اجتماعی، سیاسی و روانی بر مردم فلسطین و مسئله فلسطین دارد.

وی افزود: این عملیات تأثیر خیلی زیادی داشت. بعد از ۳۰ سال، تسلیم نشده‌ایم. کسانی هستند که ۴۵ سال در زندان اسیر بوده‌اند و به لطف خداوند متعال تسلیم نشده‌اند.

العارضه گفت: حزب الله درختی طیبه با ریشه‌های محکم و شاخه‌های سر به فلک کشیده است و در سراسر منطقه تاثیرگذار است و هیچ‌کس نمی‌تواند نفوذ آن را انکار کند. درست است که ضربه شدیدی وارد شده است، اما کشنده نیست. من به این امر اطمینان و اعتقاد راسخ دارم و به خواست خداوند نیرو‌های مقاومت در منطقه دوباره با قدرت بیشتر بازخواهند گشت. در مورد یمن عزیز نیز همینطور است. جنبش انصارالله و یمنی‌ها هم ما و هم دشمن را شگفت‌زده کردند.

منبع: العالم