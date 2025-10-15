وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (چهارشنبه) برای شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست وزیر خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشور‌های شرکت‌کننده دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی در شبکه ایکس از عزیمت عراقچی به کامپالا خبر داد و نوشت: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان - دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد