باشگاه خبرنگاران جوان - در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، عجیب‌ترین رقابت در دسته فوق‌سنگین بود. در حالی که تصور یک رقابت فوق‌العاده از سه وزنه‌بردار ایران، ارمنستان و بحرین وجود داشت، علی داودی از ایران عملکرد سوال‌برانگیزی داشت و نه تنها از گرفتن مدال مجموع بازماند بلکه موفق به ثبت رکورد نشد که البته گفته شد داودی در پشت صحنه موقع گرم کردن از ناحیه کتف دچار مصدومیت شده است.

وزنه‌بردار بحرین هم نشان داد چندان آماده نیست و تنها وزنه‌بردار ارمنستان با خیال راحت طلای هر سه حرکت یک ضرب و دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.

در میان غفلت ایران، وزنه‌بردار کره‌جنوبی به راحتی برنز دوضرب و مجموع را گرفت آن هم با رکورد عجیب ۴۱۰ کیلوگرم. این رکوردی نیست که بخواهد در دسته فوق سنگین مدال باشد و اگر حداقل ۲۰ سال اخیر را بررسی کنید برای اولین بار این رکورد پایین به سکو ختم شده است.

علیرضا یوسفی در قهرمانی جهان ۲۰۲۴ با وجود عملکرد خوب خود با رکورد ۴۵۶ کیلوگرم به مدال برنز مجموع رسید یعنی ۴۶ کیلوگرم بیشتر از رکورد وزنه‌بردار کره جنوبی.

در سال ۲۰۱۷ هم بهداد سلیمی با رکورد ۴۵۳ کیلوگرم مدال برنز مجموع گرفت.

پایین‌ترین رکوردی که منجر به مدال برنز مجموع، در این ۲۰ سال و قبل از سال ۲۰۲۵ شده بود، ۴۲۷ کیلوگرم در قهرمانی جهان ۲۰۰۹ بود.

هر چند انتظار از علی داودی جنگیدن برای مدال طلا و پس گرفتن عنوان قوی‌ترین مرد جهان بود، اما وقتی داودی شرایط خوبی نداشت، حداقل انتظار این بود مدال برنز مجموع را هم دو دستی تقدیم کره‌جنوبی نکنند.

وضعیت رکورد‌های دسته فوق سنگین در ۲۰ سال اخیر به شرح زیر است:

*قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ

۱- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۶۱ کیلوگرم

۲- گور میناسیان از بحرین با رکورد ۴۴۷ کیلوگرم

۳-سانگ یونگ از کره جنوبی با رکورد ۴۱۰ کیلوگرم

*قهرمانی جهان ۲۰۲۴ بحرین

۱- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۶۷ کیلوگرم

۲- علی داودی از ایران با رکورد ۴۵۹ کیلوگرم

۳- علیرضا یوسفی از ایران با رکورد ۴۵۶ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده هفتم قرار می‌گرفت.

*قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد ۴۷۳ کیلوگرم

۲- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۶۰ کیلوگرم

۳- گورمیناسیان از بحرین با رکورد ۴۵۹ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده نهم قرار می‌گرفت.

*قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد ۴۶۶ کیلوگرم

۲- گورمیناسیون از بحرین با رکورد ۴۶۲ کیلوگرم

۳- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۶۱ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده سیزدهم قرار می‌گرفت.

*قهرمانی جهان ۲۰۲۱ ازبکستان

۱- تالاخادزه از گرجستان با رکورد ۴۹۲ کیلوگرم

۲- لالایان از ارمنستان با رکورد ۴۵۷ کیلوگرم

۳- گورمیناسیان از ارمنستان با رکورد ۴۴۸ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده هشتم قرار گرفته بود.

*قهرمان جهان ۲۰۱۹ تایلند

۱-تالاخاته از گرجستان با رکورد ۴۸۴ کیلوگرم

۲- گورمیناسیان از ارمنستان با رکورد ۴۶۰ کیلوگرم

۳- روبن الکساندیان از ارمنستان با رکورد ۴۳۷ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده سیزدهم قرار می‌گرفت.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۸ ترکمنستان

۱- تالاخاته از گرجستان با رکورد ۴۷۴ کیلوگرم

۲- گورمیناسیان از ارمنستان با رکورد ۴۵۰ کیلوگرم

۳- فرناندو ریس از برزیل با رکورد ۴۳۶ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم دهم جهان شد.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۷ آمریکا

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان ما رکورد ۴۷۷ کیلوگرم

۲- سعید علی حسینی از ایران با رکورد ۴۵۴ کیلوگرم

۳- بهداد سلیمی از ایران با رکورد ۴۵۳ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم یازدهم جهان می‌شد.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۵ آمریکا

۱- لاشا تالاخادزه از گرجستان با کرد ۴۵۴ کیلوگرم

۲- مرد سیم از استونی با رکورد ۴۳۸ کیلوگرم

۳- گورمیناسیون از ارمنستان با رکورد ۴۳۷ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر چهاردهم جهان شد.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۴ قزاقستان

۱- رسلان آلبگف از روسیه با رکورد ۴۶۲ کیلوگرم

۲- بهداد سلیمی از ایران با رکورد ۴۵۷ کیلوگرم

۳- محمد احسان از مصر با رکورد ۴۳۶ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر یازدهم جهان می‌شد.

* قهرمان جهان ۲۰۱۳ لهستان

۱- آلبگوف از روسیه با رکورد ۴۶۴ کیلوگرم

۲- بهادر مولایی از ایران با رکورد ۴۵۸ کیلوگرم

۳- الکسی لوچف از روسیه با رکورد ۴۳۰ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر هفتم جهان شد.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۱ فرانسه

-بهداد سلیمی از ایران با رکورد ۴۶۴ کیلوگرم

۲- سجاد انوشیروانی از ایران با رکورد ۴۳۹ کیلوگرم

۳- جون سانگ از کره جنوبی با رکورد ۴۳۳ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر نهم جهان می‌شد.

*قهرمانی جهان ۲۰۱۰ ترکیه

۱- بهداد سلیمی از ایران با رکورد ۴۵۳ کیلوگرم

۲- ماتیاز اشنایی اشتاینر از آلمان با رکورد ۴۴۰ کیلوگرم

۳- آرتین آداخیان از اوکراین با رکورد ۴۴۰ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر نهم جهان می‌شد

*قهرمانی جهانی ۲۰۰۹

۱- آن یونگوان از کره جنوبی با رکورد ۴۴۵ کیلوگرم

۲- آرتین آداخیان از اوکراین با رکورد ۴۴۵ کیلوگرم

۳- شیمخکو از اوکراین با رکورد ۴۲۷ کیلوگرم

- نفر با رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر هشتم جهان می‌شد

*قهرمانی جهان ۲۰۰۷ به تایلند

۱- ویکتور از لتونی با رکورد ۴۴۲ کیلوگرم

۲- چیگیشف از روسیه با رکورد ۴۴۱ کیلوگرم

۳- جابر سعید سالم از قطر با رکورد ۴۳۵ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر هشتم جهان شد که رشید شریفی از ایران بود.

*قهرمانی جهان ۲۰۰۶

۱- حسین رضازاده از ایران با رکورد ۴۴۸ کیلوگرم

۲-آرتین آداخیان از اوکراین و رکورد ۴۳۹ کیلوگرم

۳- دانگ فنگ از چین با رکورد ۴۳۷ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر پنجم جهان بود.

*قهرمان جهانی ۲۰۰۵ قطر

۱-حسین رضازاده از ایران با رکورد ۴۶۱ کیلوگرم

۲- از روسیه با رکورد ۴۵۷ کیلوگرم

۳- جابر سعید سالم از قطر با رکورد ۴۴۶ کیلوگرم

- رکورد ۴۱۰ کیلوگرم نفر یازدهم جهان می‌شد.