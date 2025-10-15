باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در اولین نشست موضوعی اعضای مجمع کارآفرینان ایران که باهدف ارائه گزارش نشست‌های چهار کارگروه انرژی، مالیاتی، پولی و بانکی و ارزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد با قدردانی از زحمات تهیه‌کنندگان گزارش‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده و تلاش‌های مسئولان اجرایی، اظهار کرد: بر عهدی که با شما بستم، پایبند هستم؛ تمام توانم برای حل مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کار گرفته‌ام.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت جدی‌گرفتن برگزاری نشست‌های کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان مجمع، افزود: با وجود مطالبی که درباره تعلل ترخیص پنل‌های خورشیدی مطرح شد، در یک‌سال گذشته وقت و توان زیادی برای تسهیل و تسریع مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی صرف کرده‌ایم و امیدوارم هرچه زودتر ناترازی در حوزه برق برطرف شود.

پزشکیان بر ضرورت توجه توأمان به مدیریت مصرف بهینه و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق تاکید و تصریح کرد: باید با کمک گرفتن از همه ظرفیت‌ها، از مراجع اجتماعی مثل مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد گرفته تا رسانه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری و ابتکارات فردی و مدیریتی، تلاش کنیم حداقل ۱۰ درصد در مصرف انرژی و برق صرفه‌جویی کنیم.

رئیس‌جمهوری به اقدامات دولت برای تسهیل مسیر تعاملات و تبادلات اقتصادی بین‌المللی ایران، به‌ویژه با همسایگان اشاره کرد و گفت: امروز علاوه‌بر ظرفیت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری با عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و دیگر همسایگان تسهیل شده و تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند از این بستر‌ها بهره مناسب ببرند.

پزشکیان بر ضرورت برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه‌ها، ترجیحاً به شکل هفتگی و ارائه گزارش آنها به او به شکل ماهانه تاکید کرد.

این نشست پس از برگزاری دومین نشست تعدادی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران با رئیس‌جمهوری در ۲۷ شهریور و پیشنهاد تشکیل کارگرو‌های تخصصی مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تاکید رئیس‌جمهوری بر ارائه نتایج نشست‌ها به دولت، برگزار شد.

اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نمایندگان بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی هستند که به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ کارگروه در موضوعات ارزی، پولی و بانکی، تجارت، مالیات، سرمایه‌گذاری، ارز، لجستیک و حمل و نقل، تامین اجتماعی و گمرکی برای احصا و پیگیری رفع مشکلات تشکیل داده‌اند.

در پی درخواست اعضای مجمع کارآفرینان ایران در دو نشست قبلی آنان با رئیس‌جمهوری، برای طرح مستقیم دغدغه‌ها و نظرات خود با رئیس قوه قضائیه، پیش از این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به دعوت و پیشنهاد رئیس‌جمهوری، نشستی جداگانه با جمعی از اعضای مجمع برگزار و از پیشنهاد پزشکیان برای برگزاری منظم نشست‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی با سران یا نمایندگان عالی سه قوه استقبال کرد.