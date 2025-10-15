رئیس‌جمهور گفت: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در اولین نشست موضوعی اعضای مجمع کارآفرینان ایران که باهدف ارائه گزارش نشست‌های چهار کارگروه انرژی، مالیاتی، پولی و بانکی و ارزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد با قدردانی از زحمات تهیه‌کنندگان گزارش‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده و تلاش‌های مسئولان اجرایی، اظهار کرد: بر عهدی که با شما بستم، پایبند هستم؛ تمام توانم برای حل مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کار گرفته‌ام.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت جدی‌گرفتن برگزاری نشست‌های کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان مجمع، افزود: با وجود مطالبی که درباره تعلل ترخیص پنل‌های خورشیدی مطرح شد، در یک‌سال گذشته وقت و توان زیادی برای تسهیل و تسریع مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی صرف کرده‌ایم و امیدوارم هرچه زودتر ناترازی در حوزه برق برطرف شود.

پزشکیان بر ضرورت توجه توأمان به مدیریت مصرف بهینه و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق تاکید و تصریح کرد: باید با کمک گرفتن از همه ظرفیت‌ها، از مراجع اجتماعی مثل مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد گرفته تا رسانه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری و ابتکارات فردی و مدیریتی، تلاش کنیم حداقل ۱۰ درصد در مصرف انرژی و برق صرفه‌جویی کنیم.

رئیس‌جمهوری به اقدامات دولت برای تسهیل مسیر تعاملات و تبادلات اقتصادی بین‌المللی ایران، به‌ویژه با همسایگان اشاره کرد و گفت: امروز علاوه‌بر ظرفیت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری با عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و دیگر همسایگان تسهیل شده و تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند از این بستر‌ها بهره مناسب ببرند.

پزشکیان بر ضرورت برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه‌ها، ترجیحاً به شکل هفتگی و ارائه گزارش آنها به او به شکل ماهانه تاکید کرد.

این نشست پس از برگزاری دومین نشست تعدادی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران با رئیس‌جمهوری در ۲۷ شهریور و پیشنهاد تشکیل کارگرو‌های تخصصی مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تاکید رئیس‌جمهوری بر ارائه نتایج نشست‌ها به دولت، برگزار شد.

اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نمایندگان بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی هستند که به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ کارگروه در موضوعات ارزی، پولی و بانکی، تجارت، مالیات، سرمایه‌گذاری، ارز، لجستیک و حمل و نقل، تامین اجتماعی و گمرکی برای احصا و پیگیری رفع مشکلات تشکیل داده‌اند.

در پی درخواست اعضای مجمع کارآفرینان ایران در دو نشست قبلی آنان با رئیس‌جمهوری، برای طرح مستقیم دغدغه‌ها و نظرات خود با رئیس قوه قضائیه، پیش از این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به دعوت و پیشنهاد رئیس‌جمهوری، نشستی جداگانه با جمعی از اعضای مجمع برگزار و از پیشنهاد پزشکیان برای برگزاری منظم نشست‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی با سران یا نمایندگان عالی سه قوه استقبال کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، فعالان اقتصادی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۱۶
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۳۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ارزاق عمومی ثانیه ای بالا میره.گرونی واحتکار بیداد میکنه.لطفا هرکاری میکنید جلو گرونی رو بگیرید.خیار وکلم وسبزی ربطی به تحریم نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خ ت
۲۰:۰۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آقای رئیس جمهور با تلاش وافر ،قطع یارانه بازنشستگان به انجام رسید. حمایت ازاین بیشتر مگه میشه !
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تمام توان را بکار گرفتی ولی جواب نداد بجای توباشم میگویم من نتوانستم اونی میتواند بیاید کار بکند مشگل اصلی از اطرافیان است که تورا احاطه کرده آن
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
قانون رو اجرا کنید. مگه شما قوه مجریه نیستید. به جای حرف اجرا کنید. ما اجرای قانون حجاب و عفاف رو می‌خواهیم. آزادی اجباری از بندگی خدا رو نمی‌خواهیم.
۲
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
بسیاری از دامداران در نمایشگاه صنعت دام و طیور در خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفتند که دام‌ها در حال تلف شدن هستند و بدلیل کمبود نهاده ناچار به کشتار دام‌های مولد هستند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
قشنگ اثراتشو داریم احساس میکنیم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
گند زدی ب زندگی ملت
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس....
۱۴:۱۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه شهید رییسی
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
نه بابا ازبس کارکردی خسته شدی
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
منظورتون ریختن مطالبات گندم کاران است.خدا وکیلی شعار بسه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
هرکه به فکرخویش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بازار داغون ، مشتری نیست. با این اوضاع محکوم به جمع کردنیم
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
منظورش کران کردن است
۰
۱۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
شما استعفا بده برو چون این کارهای نیستی
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
مردم به موضع نیاز ندارند بعمل نیاز دارند یکسال موعظه بس است
۲
۱۷
پاسخ دادن
