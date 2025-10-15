باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه دیتیوای در گزارشی آورده است: ذهن میتواند ما را بیمار کند یا به ما سلامت بخشد. میتواند ما را به سمت بدبینی سوق دهد، یا این اجازه را بدهد که دیگران را همچون افرادی عادی در حال گذران زندگی ببینیم. در واقع، ذهن مانند یک ماهیچه قدرتمند است که با تمرین مثبتاندیشی، میتواند زندگی را به طور کامل دگرگون کند.
ما هر روز ناخواسته در حال تمریندادن ذهن خود هستیم؛ به آن میآموزیم چگونه واکنش نشان دهد، چه محدودیتهایی را بپذیرد و چگونه احساسات و اعمال دیگران را تفسیر کند.
چرا باید مغزمان را تمرین دهیم
با توجه به توانایی شگفتانگیز ذهن در تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی، ضروری است که هر روز برای تقویت و پالایش آن وقت بگذاریم. افکار و الگوهای ذهنی میتوانند به عادتهای عمیق تبدیل شوند؛ بنابراین انتخاب محتوا و شیوه تفکر، برای کسانی که خواهان یک زندگی دلخواه و مثبت هستند، اهمیتی حیاتی دارد. به یاد داشته باشید: احساسات، افکار و واکنشهای شما به جهان، همگی انتخابهایی هستند که میتوان آنها را اصلاح کرد.
راههای ساده و مؤثر برای تمریندادن مغز
سلامت و چابکی مغز با تمرینات متنوع و مستمر حفظ میشود. این راههای ساده و جالب را امتحان کنید:
جدول و پازل حل کنید: حتی ده دقیقه حل جدول کلمات متقاطع یا سودوکو میتواند حافظه و تمرکز شما را تقویت و به پیشگیری از اختلالات حافظه کمک کند.
هر روز یک واژه جدید یاد بگیرید: با یادگیری تنها یک کلمه جدید در روز، نه تنها دایره لغات خود را گسترده میکنید، بلکه مراکز زبانی مغزتان را نیز به چالش میکشید.
زبان خارجی بیاموزید: یادگیری زبان جدید، عملکرد اجرایی مغز را بهبود میبخشد و حتی میتواند حجم ماده خاکستری مغز را افزایش دهد.
زودتر بخوابید: خواب کافی یکی از حیاتیترین نیازهای مغز است. حتی ۱۵ دقیقه خواب زودتر از معمول میتواند تأثیر چشمگیری بر عملکرد شناختی شما داشته باشد. پس گوشی را کنار بگذارید و به مغزتان استراحت بدهید.
مغزتان را برای یک روز خوب برنامهریزی کنید
تصمیم بگیرید که روز خود را چگونه آغاز کنید. خود را برای شکست آماده نکنید. به خاطر بسپارید که شما نمیتوانید وقایع روز یا رفتار دیگران را کنترل کنید، اما قطعاً میتوانید واکنش خود را انتخاب کنید. موقعیتهای ناامیدکننده را به چالشهایی هیجانانگیز تبدیل کنید. بدرفتاری دیگران را نشانه این بدانید که روز بدی داشتهاند و اجازه ندهید احساساتتان را تحت تأثیر قرار دهند. ذهن قادر است هر محدودیتی را به فرصت تبدیل کند و همهچیز از یک انتخاب آغاز میشود.
چند حقیقت جالب درباره مغز
کارگاه بدون تعطیلی: مغز شما روزانه بین ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار فکر تولید میکند.
فرمانده سبکوزن: وزن مغز یک انسان بالغ حدود ۱.۵ کیلوگرم است.
نیازمند آب: حدود ۷۵ درصد از مغز را آب تشکیل میدهد. نوشیدن آب کافی را فراموش نکنید.
شبکه عظیم: مغز انسان از حدود صد میلیارد سلول عصبی (نورون) تشکیل شده است که پایه و اساس فکر، یادگیری و احساسات ما هستند.
منبع: ایرنا