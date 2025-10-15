باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر خرمالی با اشاره به ضوابط اعلام‌شده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بر اساس مقررات ابلاغی قبلی، افرادی که در حال حاضر مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آن‌ها ثبت شده است، می‌توانند نسبت به انجام مراحل قانونی و سامانه‌ای برای دریافت پلاک ملی اقدام کنند.

خرمالی تاکید کرد: برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی به آن نیست که مالک خودرو همان فرد واردکننده اولیه خودرو به مناطق آزاد باشد. ملاک اصلی، مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو در سامانه‌های مربوطه است.