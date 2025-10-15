در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر خرمالی با اشاره به ضوابط اعلامشده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بر اساس مقررات ابلاغی قبلی، افرادی که در حال حاضر مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آنها ثبت شده است، میتوانند نسبت به انجام مراحل قانونی و سامانهای برای دریافت پلاک ملی اقدام کنند.
خرمالی تاکید کرد: برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی به آن نیست که مالک خودرو همان فرد واردکننده اولیه خودرو به مناطق آزاد باشد. ملاک اصلی، مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو در سامانههای مربوطه است.