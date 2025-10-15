مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از امکان پلاک ملی کردن خودروهای پلاک مناطق آزاد توسط مالکان فعلی این خودروها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر خرمالی با اشاره به ضوابط اعلام‌شده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: بر اساس مقررات ابلاغی قبلی، افرادی که در حال حاضر مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آن‌ها ثبت شده است، می‌توانند نسبت به انجام مراحل قانونی و سامانه‌ای برای دریافت پلاک ملی اقدام کنند.

خرمالی تاکید کرد: برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی به آن نیست که مالک خودرو همان فرد واردکننده اولیه خودرو به مناطق آزاد باشد. ملاک اصلی، مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو در سامانه‌های مربوطه است.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
برای خود و فرزندان چه سه سوته تصویب و اجرا میشود ،البته خودشون که خرشون از پل بگذره یه انقولتی میبندند به خیگش ،
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دبل زدند هم حالشو بردند و حالا هم خودرو ،،،،بقیه مردم ایران هم پشم ،،،،منطقه آزادیها هم که همه دار و دسته خودتان هستند ،مردم بومی اونجا هم اصلا نیازی ندارند که بخواهند پلاک ملی کند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چه بخور بخور بشه تو این میدان دوباره!!!
۰
۱
پاسخ دادن
