سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا در رابطه با دیدار با ایران صحبت‌هایی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر در ورزشگاه آل راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید تا ملی‌پوشان کشورمان پس از سه بازی، بار دیگر طعم پیروزی را بچشند.

حمد سلیمان سرمربی تیم ملی تانزانیا در پایان بازی و در گفت‌و‌گو با رسانه فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: بازی سختی بود، اما ما شروع خوبی داشتیم. سعی می‌کردیم جریان بازی را کنترل کنیم و فشار تیم ایران را مدیریت کنیم، اما حریف با پرس سنگین وارد میدان شد و تلاش کرد ما را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی احتمال بروز اشتباهاتی وجود دارد که می‌تواند نتیجه بازی را تعیین کند.

وی افزود: در دیدار‌هایی از این دست، بروز چنین اتفاقاتی برای تیم‌هایی مانند ما طبیعی است. در نیمه دوم سعی کردیم انرژی بیشتری بگذاریم و شرایط را تغییر دهیم، اما در برخی صحنه‌ها تصمیم‌گیری‌های درستی نداشتیم و نتوانستیم از موقعیت‌ها بهره ببریم.

سرمربی تیم ملی تانزانیا با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: با وجود شکست، از بازیکنان جوان تیمم رضایت دارم و به آنها افتخار می‌کنم، زیرا با انگیزه و تعهد بازی کردند. ما در حال ساخت تیمی هستیم که در آینده بتواند رقابت کند و هر کاری که اکنون انجام می‌دهیم، برای آینده فوتبال‌مان است.

سلیمان در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنانم نمایش خوبی داشتند، حتی اگر نتیجه دلخواه را نگرفتیم، اما چنین بازی‌هایی به ما کمک می‌کند تا در مسابقات بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی:
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
خلیل‌زاده:
محک خوبی برابر تانزانیا خوردیم/ بازی‌های سنگینی در فیفادی بعدی خواهیم داشت
طارمی: دوست دارم با برزیل در جام جهانی همگروه شویم
حسین زاده: خیلی از بازیکنان ما اشتباه دارند
بازیکن تانزانیا: برای ارتقای رتبه خود در فیفا به دنبال بازی با ایران هستیم
بازی دوستانه؛
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
فریاد شیران:
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
نگاهی به نشست خبری سرمربی تیم ملی پیش از دیدار با تانزانیا + فیلم
کارشناس داوری:
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد/ حذف شاگردان کی روش و حضور امارات در پلی آف
عربستان هشتمین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶
طارمی: دوست دارم با برزیل در جام جهانی همگروه شویم
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
حسین زاده: خیلی از بازیکنان ما اشتباه دارند
بافانا بافانا پس از ۱۶ سال به جام جهانی برگشت/ نیجریه راهی پلی آف شد
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
آخرین اخبار
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
عربستان هشتمین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶
بافانا بافانا پس از ۱۶ سال به جام جهانی برگشت/ نیجریه راهی پلی آف شد
قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد/ حذف شاگردان کی روش و حضور امارات در پلی آف
طارمی: دوست دارم با برزیل در جام جهانی همگروه شویم
حسین زاده: خیلی از بازیکنان ما اشتباه دارند
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
محک خوبی برابر تانزانیا خوردیم/ بازی‌های سنگینی در فیفادی بعدی خواهیم داشت
پیروزی ۲ گله شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم ۲ میلیون یورویی/ محک سختی برابر تانزانیا نبود!
پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی البرز
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
بازگشت اوریه و مدافع ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس
اعلام داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛ قضاوت حیدری و ناظمی برای سرخابی‌ها
لقب جالب چینی‌ها به پدیده ۱۵ ساله ایرانی
لواندوفسکی مصدوم شد
آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟
بازیکن به کادر فنی معرفی کرده‌ایم/ ملاقاتم با حسین عبدی عجیب نیست
درخشش قهرمانی در مسابقات ماراتن کویر لوت