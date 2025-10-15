باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی فوتبال ایران و تانزانیا شامگاه سهشنبه ۲۲ مهر در ورزشگاه آل راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعهنویی به پایان رسید تا ملیپوشان کشورمان پس از سه بازی، بار دیگر طعم پیروزی را بچشند.
حمد سلیمان سرمربی تیم ملی تانزانیا در پایان بازی و در گفتوگو با رسانه فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: بازی سختی بود، اما ما شروع خوبی داشتیم. سعی میکردیم جریان بازی را کنترل کنیم و فشار تیم ایران را مدیریت کنیم، اما حریف با پرس سنگین وارد میدان شد و تلاش کرد ما را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی احتمال بروز اشتباهاتی وجود دارد که میتواند نتیجه بازی را تعیین کند.
وی افزود: در دیدارهایی از این دست، بروز چنین اتفاقاتی برای تیمهایی مانند ما طبیعی است. در نیمه دوم سعی کردیم انرژی بیشتری بگذاریم و شرایط را تغییر دهیم، اما در برخی صحنهها تصمیمگیریهای درستی نداشتیم و نتوانستیم از موقعیتها بهره ببریم.
سرمربی تیم ملی تانزانیا با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: با وجود شکست، از بازیکنان جوان تیمم رضایت دارم و به آنها افتخار میکنم، زیرا با انگیزه و تعهد بازی کردند. ما در حال ساخت تیمی هستیم که در آینده بتواند رقابت کند و هر کاری که اکنون انجام میدهیم، برای آینده فوتبالمان است.
سلیمان در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنانم نمایش خوبی داشتند، حتی اگر نتیجه دلخواه را نگرفتیم، اما چنین بازیهایی به ما کمک میکند تا در مسابقات بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.