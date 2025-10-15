در اوج بحران تعطیلی دولت آمریکا، مجلس سنا برای هشتمین بار در تصویب لایحه تامین مالی شکست خورد، زیرا این لایحه نتوانست ۶۰ رای لازم را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا که فعالیتهای ادارات فدرال آن را مختل کرده، مجلس سنای این کشور برای هشتمین بار در تصویب لایحه پیشنهادی حزب جمهوریخواه برای ادامه تامین مالی دولت شکست خورد.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، رایگیری درباره ابتکار جمهوریخواهان همچنان ادامه دارد، اما دیگر قادر به کسب ۶۰ رای لازم برای تصویب نخواهد بود.
به گفته شبکه آمریکایی سی-اسپن (C-SPAN)، این لایحه با هدف تمدید موقت تامین مالی دولت فدرال و جلوگیری از وخامت تعطیلیای که وارد دومین هفته خود شده، ارائه شده است.
بر اساس گزارش این شبکه، لایحهای که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، ۴۹ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف کسب کرد، در حالی که برای تصویب نهایی به ۶۰ رای نیاز داشت.
تعطیلی دولت ناشی از شکست کنگره در دستیابی به توافق بر سر قانون تامین مالی است که نتیجه اختلافات بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بر سر بندهای اصلی هزینهها، بهویژه در بخش مراقبتهای بهداشتی است. مذاکرات بین دو طرف همچنان متوقف مانده و در این میان، اتهامات سیاسی در مورد مسئولیت بحران و طولانی شدن آن بین دو حزب رد و بدل میشود.
بر اساس قوانین آمریکا، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی، و همچنین کارکنانی که وظیفه حفاظت از جان و مال را دارند، در طول دورههای تعطیلی به کار خود ادامه میدهند. از این افراد موقتا خواسته میشود بدون دریافت حقوق کار کنند، و قرار است پس از حل و فصل بحران مالی، مطالبات آنها پرداخت شود.
جان تون، رهبر جمهوریخواهان در سنا، جمعه گذشته اعلام کرده بود که جمهوریخواهان همچنان برای پایان دادن به وضعیت تعطیلی و تصویب لایحه تامین مالی، به ۵ رای دموکراتها نیاز دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه هشدار داد که تعطیلی دولت آمریکا عملا شروع به تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور و زندگی شهروندان کرده است.
منبع: اسپوتنیک