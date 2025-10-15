معاون وزیر نیرو گفت: بر اساس مجوزی که از شورای اقتصاد دریافت کردیم به ما اجازه داده شد هزار مگاوات نیروگای خورشیدی را در بحث بام نیرو روی پشت بام‌های مردم، ادارات و همچنین چاه‌های کشاورزی اجرا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی در حوزه پروژه بام نیرو گفت: بر اساس مجوزی که از شورای اقتصاد دریافت کردیم به ما اجازه داده شد هزار مگاوات نیروگای خورشیدی را در بحث بام نیرو روی پشت بام‌های مردم، ادارات و همچنین چاه‌های کشاورزی اجرا کنیم.

او با اشاره به فراخوان اخیر برای جذب علاقه‌مندان به این طرح، افزود: در این فراخوان از افرادی که تمایل دارند به صورت تجمیعی در این پروژه‌ها شرکت کنند، دعوت شده است. به این ترتیب، این افراد می‌توانند تسهیلاتی را در اختیار داشته باشند و تجهیزات لازم را وارد کنند تا به مردم خدمت‌رسانی کنند. 

طرزطلب توضیح داد: این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که ۳۰ درصد هزینه‌ها از سوی مردم تأمین می‌شود و بقیه مبلغ به صورت قسطی پرداخت خواهد شد. به طور کلی، هزینه نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی برای ظرفیت پنج کیلوواتی از حدود ۲۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به نیاز مشترک، ممکن است تا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ اگر مشترکان تمایل داشته باشند که همراه با نیروگاه خورشیدی، ظرفیت بالاتری را نیز نصب کنند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تجدیدپذیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
تابستان معلوم میشود اصل مدیریت است کارشناسان بررسی بکنند چرا دردولت سیزدهم قطب نداشتیم قبلش داشتیم بعدش داشتیم سوخت را میدهند به فرودگاه ونیروگاه ها به قاچاقچیان می فروشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
از وام صحبت نکنین که بانک‌ها اینقدر پدرسوخته هستن میخوای وام مسکن روستایی بگیری خانه بسازی اینقدر سنگ جلوی پای آدم میندازن که پشیمون بشی سه تا ضامن اونم کارمند مشغول به کار تا زمانیکه تو ایران به این شکل بانکداری میکنن که ربا میگیرن و غیر شرعی عمل میکنن قشر ضعیف جامعه امکان ندارن صاحب خانه بشن
