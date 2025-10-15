باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی در حوزه پروژه بام نیرو گفت: بر اساس مجوزی که از شورای اقتصاد دریافت کردیم به ما اجازه داده شد هزار مگاوات نیروگای خورشیدی را در بحث بام نیرو روی پشت بام‌های مردم، ادارات و همچنین چاه‌های کشاورزی اجرا کنیم.

او با اشاره به فراخوان اخیر برای جذب علاقه‌مندان به این طرح، افزود: در این فراخوان از افرادی که تمایل دارند به صورت تجمیعی در این پروژه‌ها شرکت کنند، دعوت شده است. به این ترتیب، این افراد می‌توانند تسهیلاتی را در اختیار داشته باشند و تجهیزات لازم را وارد کنند تا به مردم خدمت‌رسانی کنند.

طرزطلب توضیح داد: این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که ۳۰ درصد هزینه‌ها از سوی مردم تأمین می‌شود و بقیه مبلغ به صورت قسطی پرداخت خواهد شد. به طور کلی، هزینه نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی برای ظرفیت پنج کیلوواتی از حدود ۲۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بسته به نیاز مشترک، ممکن است تا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ اگر مشترکان تمایل داشته باشند که همراه با نیروگاه خورشیدی، ظرفیت بالاتری را نیز نصب کنند.