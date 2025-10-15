شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت انار در منطقه کوهمره سرخی شهرستانشیراز استان فارس را به نمایش گذاشت که تماشای آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوهمره سرخی یکی از مناطق زیبا و بکر در اطراف شهرستان شیراز استان فارس واقع شده است. این منطقه با طبیعتی چشم‌نواز و آبشار‌هایی خروشان به‌عنوان مقصدی ایده‌آل برای طبیعت‌گردی و ماجراجویی معرفی کرده است. انار میوه‌ای خوش خوراک و خوش رنگ که با آغاز فصل پاییز، در مغازه‌های میوه فروشی خودنمایی می‌کند. خواص انار به همراه تاج زیبا و شاه مانندش که به راستی هم از لحاظ خواص می‌تواند در صدر بی رقیب‌ترین میوه‌ها قرار گیرد. هم اکنون که فصل پاییز فرا رسیده؛ کشاورزان و باغداران مشغول برداشت این میوه خوش رنگ و لعاب هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

Iran (Islamic Republic of)
لیلاجوانمردی
۲۲:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
روستای مسقان یکی ازروستاهای کوهمره سرخی توابع شیراز استان فارس میباشد که محصول اناربادانه های خوشرنگ وخوش طعم معروف است،جشنواره انار مراسمی است که هرساله دراین مناطق خوش آب وهوا برگزارمیشود گردشگران نیز مستفیظ میشوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
سلام این ویدیو که همش عامو رونشون داد باغ انار کجابود عامو
