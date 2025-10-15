شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت انار در منطقه کوهمره سرخی شهرستانشیراز استان فارس را به نمایش گذاشت که تماشای آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوهمره سرخی یکی از مناطق زیبا و بکر در اطراف شهرستان شیراز استان فارس واقع شده است. این منطقه با طبیعتی چشمنواز و آبشارهایی خروشان بهعنوان مقصدی ایدهآل برای طبیعتگردی و ماجراجویی معرفی کرده است. انار میوهای خوش خوراک و خوش رنگ که با آغاز فصل پاییز، در مغازههای میوه فروشی خودنمایی میکند. خواص انار به همراه تاج زیبا و شاه مانندش که به راستی هم از لحاظ خواص میتواند در صدر بی رقیبترین میوهها قرار گیرد. هم اکنون که فصل پاییز فرا رسیده؛ کشاورزان و باغداران مشغول برداشت این میوه خوش رنگ و لعاب هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
