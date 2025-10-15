عامل قطع درختان ممرز جنگل ایزدشهر شهرستان نور دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی بامداد چهارشنبه ۲۳ مهرماه؛ ریاست، معاونت، فرمانده یگان حفاظت، مسئول و نیرو‌های حفاظتی سرجنگلبانی رستمرود طی رصد اطلاعاتی در یک اقدام عملیاتی، موفق به دستگیری عامل قطع درختان جنگل‌های هیرکانی جنگل ایزدشهر از نوع ممرز از گونه درختان هیرکانی حوزه استحفاظی شهرستان نور شدند.

در پی این اقدام محموله قاچاق به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.

همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ بصورت ۲۴ ساعته با امداد جنگل و مرتع در میان بگذارند.

برچسب ها: منابع طبیعی ، چوب قاچاق
