باشگاه خبرنگاران جوان ، ساناز رمجی معاون صنایعدستی هرمزگان روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در جریان بازدید از مرکز سفال شهوار با اشاره به سابقه دیرینه سفالگری در جنوب ایران و شهرستان میناب گفت: رشته سفال میناب یکی از هنرهای اصیل و ریشهدار جنوب کشور است که در گذشته بخش جداییناپذیر از زندگی مردم منطقه، بهویژه در ساخت ظروف سنتی و جهله بوده است.
او افزود: مرکز سفال شهوار به همت یکی از هنرمندان و علاقهمندان این حوزه دایر شده و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان قصد دارد با ارتقای این مرکز، خانه سفال شهوار را راهاندازی کند.
رمجی با تأکید بر لزوم پاسداشت هنرهای در حال فراموشی اظهار کرد: با توجه به اینکه هنر سفالگری میناب در سالهای اخیر در معرض فراموشی قرار گرفته، در نظر داریم با همکاری هنرمندان بومی و پیشکسوتان این حوزه، خانه سفال شهوار را راهاندازی کنیم تا آموزش و احیای این هنر ارزشمند بهصورت علمی و کارگاهی دنبال شود.
او هدف از تأسیس خانه سفال را ایجاد مرکزی برای گردهمآیی هنرمندان، انتقال دانش بومی، آموزش نسل جدید و راهاندازی کارگاههای تولیدی عنوان کرد و گفت: این مرکز علاوه بر حفظ میراث فرهنگی ناملموس منطقه، میتواند زمینهساز اشتغال پایدار در حوزه صنایعدستی باشد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای میناب در رشتههای مختلف صنایعدستی بهویژه سفالگری و جهلهسازی افزود: خانه سفال شهوار میتواند بهعنوان الگویی برای احیای هنرهای سنتی در سایر شهرستانهای استان مورد استفاده قرار گیرد. علاقهمندان نیز میتوانند با گذراندن دورههای آموزشی در این مرکز، فعالیت حرفهای خود را در قالب تولید و فروش محصولات ادامه دهند.
یکی از زیباترین و کمنظیرترین سفالینههای جهان که در جنوب ایران و شهرستان میناب ساخته میشود، «جهله» نام دارد؛ ظرفی سفالی با طراحی منحصربهفرد که در گذشته برای نگهداری و خنکسازی آب کاربرد داشته است. از دهها کارگاه فعال جهلهسازی در میناب، امروز تنها یک کارگاه باقی مانده و احیای این هنر میتواند روح تازهای به صنایعدستی سنتی منطقه ببخشد.
منبع:روابط عموی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان