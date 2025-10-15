باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز در فصل سرد سال، گفت: همراهی مردم در مصرف بهینه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه گاز و جلوگیری از محدودیت در بخش‌های تولیدی دارد.

او افزود: در صورت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، ناچار به کاهش گاز صنایع خواهیم بود که این موضوع می‌تواند چرخه اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، همکاری مشترکان خانگی و صنعتی در رعایت الگوی مصرف، ضرورتی جدی و ملی است.

جوادی با اشاره به آمادگی کامل شرکت گاز مازندران برای عبور از زمستان پیش‌رو، گفت: بر اساس قرارداد‌های موجود، صنایع موظف‌اند در هشت ماه گرم سال، سوخت دوم خود را آماده و ذخیره‌سازی کنند تا در مواقع پیک مصرف دچار وقفه در تولید نشوند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از مشارکت گسترده مردم در پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی قدردانی کرد و افزود: با همکاری شهروندان، تاکنون بیش از ۷۵ میلیارد تومان منافع اقتصادی حاصل شده و در راستای اجرای این طرح، ۳۰۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا به صورت رایگان نصب و ۱۰۱ دستگاه ویلچر نیز به مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اهدا شده است.

جوادی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی به معنای همراهی با توسعه پایدار است، گفت: بهینه‌سازی مصرف گاز، خدمت به نسل آینده و تضمین پایداری انرژی در همه خانه‌هاست.

او افزود: شرکت گاز مازندران با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق، نظارت بر شبکه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، در تلاش است زمستانی گرم، ایمن و بدون افت فشار را برای مردم استان رقم بزن