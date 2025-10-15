تیم ملی فوتبال ایران در بازی تدارکاتی با ۲ گل تیم فوتبال تانزانیا را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در فیفا دی تیم ملی فوتبال ایران موفق شد با تلاش بسیار و درخشش ملی پوشان با غیرت با ۲ گل تیم تانزانیا یکی از مطرح‌ترین تیم‌های صد تای دوم فیفا را شکست دهد و این حماسه را به امیر قلعه نویی، کادر مجرب و بی بدیل و همچنین به مهدی تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال تبریک می‌گوییم.

تیم ملی با بازی خوبی که مقابل تانزانیا انجام داد برای مدعیان قهرمانی در جام جهانی هم خط و نشان کشید! چشم بادامی‌ها آمریکای جنوبی را به سخره گرفتند و برزیل و پاراگوئه را شکست دادند و ما هم زیر فشار تانزانیا خط دفاعی مان را محک زدیم!

آقای قلعه نویی در بازی با روسیه گلی که خوردیم به دلیل پر کردن آفساید توسط شجاع خلیل زاده بود درست مثل دیشب که یک سوتی بد از شجاع نزدیک بود به قیمت یک اتفاق تاریخی برای تانزانیا منجر شود.

جالب‌تر اینکه اشتباه در گل دوم تیم روسیه را شجاع خلیل زاده انجام داد، اما ابرقویی بازی با تانزانیا را از دست داد. احتمالا ترس از نیمکت نشینی شجاع و مصاحبه‌های بعد از آن ژنرال را مجبور کرده است که این بازیکن ثابت باشد وگرنه اگر میدان دادن به جوان‌تر‌ها بود که آیا بازی دم دستی‌تر و پایین‌تر از تانزانیا وجود داشت که در آن بازیکنان جدید را تست بزنید؟

چرا از حزباوی و ابرقویی در کنار هم استفاده نکردید؟ البته حضور دانیال در سمت راست و میلاد محمدی در جناج چپ بیشتر از دیگر پست‌ها جواب داد و نیازمند هم نشان داد درون دروازه به این نقطه رسیده است که شماره یک شود چه بسا اگر نبود در مقابل تانزانیا دروازه ایران باز می‌شد.

ناتوانی فدراسیون در بازی مقابل تیم‌های بزرگ درست است و قبول داریم شرایط به گونه‌ای است که فعلا باید با این بازی‌ها سر کنیم، اما هنوز در همین بازی‌های پیش پا افتاده هم نمی‌توانیم مشق گلزنی کنیم و چند پاس سالم حداقل به همدیگر بدهیم تا بعد از چند سال تاکتیک ژنرال را هم ببینیم.

دریغ از یک کار گروهی و ... آقای قلعه نویی لطفا بگویید اگر جای شما هر کسی دیگر هم بود یا اصلا کسی هم نبود بازی تیم ملی تفاوتی داشت؟ آیا در تاکتیکِ نداشته تیم ملی تاثیر داشت؟

به اعتقاد بنده تا دیر نشده خودتان استعفا بدهید لفظ برکناری برای شما اُفت دارد! روزی از تاکتیک‌های کی‌روش ایراد می‌گرفتیم و شما قول بازی تهاجمی دادید و زمان هم می‌خواستید، اما هم زمان گذشت هم ما به این باور رسیدیم که صد رحمت به کارلوس کی‌روش!

نیمکت تیم ملی وزن ندارد، بار فنی ندارد، اما زبان تا دلتان بخواهد روی نیمکت تیم ملی وجود دارد آن هم از نوع طلبکارانه‌اش! و ما هم سنگ انداز های تیم ملی و مانع فوتبال مدرن و زیبای تیم ملی هستیم.