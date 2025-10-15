دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ارزیابی ۱۱ حیطه و ۷۶ شاخص و سنجه علمی جوانی جمعیت با کسب مقام اول کشوری، خوش درخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابندهدکتر علی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: با تاکید مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۳ مبنی بر تحقق جوانی جمعیت و به دنبال آن تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ در قالب ۷۳ ماده، ۸۱ تبصره و ۲۳۶ تکلیف قانونی، امر جوانی جمعیت در اولویت دستگاه های اجرایی قرار گرفت.

وی گفت: به دنبال اجرای این قانون، در ۱۱ حیطه و ۷۶ شاخص و سنجه علمی فعالیت‌های مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: در راستای تامین محور‌های موضوعی از جمله کرامت مادری، تحکیم خانواده، ازدواج اسان و پایدار، فرزندآوری، مقابله با تک فرزندی بی فرزندی و دیرفرزندی،جلوگیری از طلاق و سقط‌های عمدی، درمان ناباروری و ترویج زایمان این دانشگاه‌ بر اساس تکالیف قانونی که بر عهده داشت در مقایسه با عملکرد سایر دانشگ موفق به کسب رتبه اول کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: این موفقیت  در ارزیابی بین ۶۳ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور حاصل شد.

گفتنی است: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال گذشته رتبه ۳ کشور را در کارنامه جوانی جمعیت کسب کرده بود.


