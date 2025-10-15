باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان دوم آبان ماه به میزبانی چین در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی آغاز می‌شود که در وزن ۵۳- کیلوگرم مبینا نعمت زاده نماینده کشورمان خواهد بود.

بر اساس اطلاعات ثبت شده روی سایت مسابقات در وزن ۵۳- کیلوگرم، ۵۳ تکواندوکار حاضر هستند و مبینا نعمت زاده نسبت به المپیک پاریس یک وزن بالاتر آمده است و می‌خواهد در وزن جدید خود را محک بزند. پیش از این ناهید کیانی در همین وزن در جهانی باکو تک نشان تاریخی طلای بانوان را بر گردن آویخت و حالا نعمت زاده قصد دارد تا راه هم تیمی خود را ادامه دهد.

دارنده نشان برنز المپیک پاریس گرچه اولین حضور خود در قهرمانی جهان را تجربه می‌کند، اما اکثر مدال‌های ارزشمند گرندپری، آسیایی و بین المللی را در کارنامه خود دارد و جای خالی نشان جهانی بزرگسالان را در ویترین افتخاراتش حس می‌کند.

در این گزارش به بررسی رقبای نعمت زاده در رقابت‌های قهرمانی جهان چین می‌پردازیم:

دنیا ابوطالب از عربستان سعودی

یکی از سنتی‌ترین و البته اصلی‌ترین رقبای نعمت زاده در قهرمانی جهان ابوطالب به شمار می‌رود که برنز جهانی مکزیک را هم به دست آورده است. دنیا رقابت‌های بسیاری را با یکدیگر برگزار کرده‌اند و یکی از تماشایی‌ترین آن‌ها دیدار کسب نشان برنز نعمت زاده برابر دنیا بود که با پیروزی تاریخی نماینده کشورمان همراه شد. البته ابوطالب گرچه در رویارویی‌های تن به تن برابر نعمت زاده باخته است، اما در رقابت‌های آزاد فجیره نماینده ایران را شکست داد و نشان داد با آنالیز بیشتر قصد دارد تا ناکامی هایش را برابر نماینده شایسته ایرانی جبران کند.

چاتیکان جونگ از تایلند

تایلند به بازیکنان سبک وزن خود در تکواندو زنان مشهور است و یکی از نامی‌های این وزن چاتیکان بشمار می‌رود که اخیرا در قهرمانی آسیا موفق به کسب نشان نقره شد. او در یونیورسیاد آلمان نیز نایب قهرمان شد و در بازی‌های آسیایی چین هم به نشان برنز رسیده است. جونگ در کمال ناباوری در بازی‌های آسیایی ناهید کیانی را شکست داد که مدتی قبل از این رویداد طلای قهرمانی جهان گرفته بود؛ بنابراین وی نشان داده است بازیکن دست و پا بسته‌ای نیست و می‌تواند برای هر بازیکنی خطرساز باشد.

مروه دنچل از ترکیه

مروه از پرافتخارترین تکواندوکاران ترکیه بشمار می‌رود که طلای جهانی باکو را در یک وزن پایین‌تر تصاحب کرده است و بی شک یکی از مهم‌ترین رقبای نعمت زاده بشمار می‌رود. او اخیرا در پرزیدنت کاپ اروپا طلایی شد و در بهترین وضعیت خود به سر می‌برد. ویترین افتخارات این تکواندوکار پر از مدال‌های جهانی، گرندپری، اروپایی و ... است و مطمئنا دیدار احتمالی وی با نعمت زاده تماشایی خواهد بود.

جانا خطاب از مصر

خطاب در پرزیدنت کاپ آفریقا طلایی شده است و طلای پرزیدنت کاپ اقیانوسیه و جام باشگاه‌های آسیا را هم تصاحب کرده است. وی اکنون در رده دوم وزن ۵۳- کیلوگرم ایستاده است و در اکثر تورنمنت‌های بین المللی اخیر موفق به کسب مدال شده است و قصد دارد تا مصر را در جهانی چین صاحب نشان کند.

چولینگ ژانگ از چین

ژانگ در وزن ۵۷- کیلوگرم نسبت به این وزن شناخته شده‌تر است، اما اخیرا توانسته است در مسابقات مهمی همچون چالش گرنداسلم به مقام نایب قهرمانی برسد و حتی در تورنمنت‌های بین المللی در وزن جدید خود را محک زده و موفقیت‌های خوبی کسب کند. او جانشین «گو» پرافتخار در این وزن شده و می‌خواهد راه هم تیمی خود را ادامه دهد.