مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن یک دستگاه تراکتور در حال برداشت غیرمجاز شن و ماسه در این شهرستان را توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر قریب زاده، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن از جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر فعال رودخانه در این شهرستان خبر داد.

او گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن در جریان گشت و کنترل مناطق، با موردی از برداشت غیرمجاز شن و ماسه توسط یک دستگاه تراکتور در بستر رودخانه واقع در روستای للکام مواجه شدند و بلافاصله از ادامه فعالیت متخلف جلوگیری کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن افزود: وسیله نقلیه مورد استفاده در این تخلف توقیف و به پارکینگ منتقل و صورتجلسه تخلف برای سیر مراحل قانونی تنظیم شد. 

قریب زاده با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای تصریح کرد: هرگونه برداشت شن و ماسه بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط، سبب تخریب بستر و حریم رودخانه، فرسایش خاک و آسیب جدی به اکوسیستم‌های طبیعی منطقه می‌شود و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: تخلف زیست محیطی ، برداشت شن و ماسه
نوجوان ماسالی به آرزوی خود رسید
احداث کلینیک تخصصی خدمات رایگان به بیماران سرطانی در رشت
