در یک تحلیل روانشناختی-استراتژیک طوفان الاقصی نه یک اقدام انتحاری عاطفی، بلکه یک حرکت آگاهانه به منظور سلب مشروعیت جهانی از اسرائیل انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در سالگرد شهادت فرمانده یحیی السنوار تحلیل‌گر خبرگزاری قدس الانباء در گزارشی نوشت: از همان لحظات نخستین مشاهده عملیات هفتم اکتبر، که مسیر تاریخ را دگرگون کرد، همواره این سوال در ذهن من بود که یحیی السنوار به چه چیزی فکر می‌کرده است، مگر او از تبعات آینده این عملیات خبر ندارد؟ آیا این صرفا یک حرکت نظامی بود یا چیزی عمیق‌تر؟

انتحار استراتژیک، نه عاطفی

این نویسنده ادامه داد: با گذشت زمان، به این باور رسیدم که اقدام السنوار، انتحار به مفهوم عاطفی نبود، بلکه یک انتحار استراتژیک حساب‌شده بود؛ حرکتی مبتنی بر آگاهی انباشته، بر احساس عمیق که فلسطین با این واقعیت موجود، از طریق معاملات تبادل اسرا، دفاتر سازمان ملل یا التماس در مجامع بین‌المللی آزاد نخواهد شد. او می‌دانست که ادامه مدیریت بحران پذیرش ضمنی موجودیت اشغالگران اسرائیلی است و حفظ وضعیت موجود  چیزی جز ادامه دادن یک تراژدی نامحدود نیست.

غزه در آینه خودکشی جمعی آگاهانه دورکیم

السنوار در آن لحظه فرد نبود؛ بلکه تجسم روانی آگاهی جمعی‌ای بود که ۱۷ سال محاصره را زندگی کرده، تحقیر تنفس کرده، مرگ خورده و با حس وجودی خفگی پرورش یافته بود. در روانشناسی اجتماعی، امیل دورکیم در کتاب مشهورش به نام «خودکشی»، نوعی خودکشی جمعی آگاهانه را شرح می‌دهد که زمانی رخ می‌دهد که یک گروه به این احساس ناخودآگاه برسد که بقا بدون کرامت، فنای حقیقی است. در این حالت، آگاهی جمعی فدا کردن جسم را برای بقای معنا انتخاب می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که السنوار در آن لحظه نمایندگی می‌کرد.

بازیابی خود از منظر فرانتس فانون

از این رو، تصمیم السنوار نه بازتابی از گسست از واقعیت، بلکه نتیجه این بود که ارتباط با خود واقعیت به نوعی بیماری تبدیل شده بود. ملت غزه به لحظه‌ای رسیده بود که آگاهی جمعی‌اش گفت: از امروز به بعد، نتیجه هر چه باشد، تسلیم نخواهیم شد. این دقیقا همان چیزی است که فرانتس فانون توصیف کرد: «مردم استعمارزده، وقتی کشته می‌شوند، نه تنها انتقام خود را از استعمارگر می‌گیرند، بلکه خود را نیز باز می‌یابند.»

انفجار تاریخی یأس

السنوار در زمان تصمیم‌گیری، یک سیاستمدار نبود. او آینه‌ای احساسی برای دو میلیون انسان تحت محاصره بود که سال‌ها تحقیر، تخریب، ناتوانی، مرگ کودکان، سوزاندن مزارع و مذاکرات تحقیرآمیز را تجربه کرده بودند. این روان جمعی دیگر به دنبال امید نبود؛ بلکه خواستار انتقام از خود نیستی بود، از حس به حاشیه رانده شدن، از نامرئی بودن بر روی نقشه جهان.

بنابراین، هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) صرفا یک قیام مسلحانه نبود، بلکه فریاد هستی بود. در حالی که بسیاری به این رویداد از زاویه آیا این تصمیم عقلانی بود؟ نگاه می‌کنند، پاسخ واقعی از فیلسوف آلمانی والتر بنیامین می‌آید، وقتی نوشت: «هر خیزش انقلابی نه با انگیزه آرزو‌ها به سوی آینده، بلکه با انگیزه یأس از حال رخ می‌دهد.» هفتم اکتبر لحظه انفجار تاریخی یأس بود؛ لحظه‌ای که تسلیم به اوج خود رسید و به شمشیر تبدیل شد.

سقوط اخلاقی در برابر پیروزی نظامی

نکته عجیب این است که برخی منتقدان هنوز می‌پرسند: «مگر السنوار نمی‌دانست که اسرائیل پاسخ خواهد داد؟» گویی نمی‌فهمند، یا نمی‌خواهند بفهمند، که السنوار بیش از آنها می‌دانست. اما او تصمیم گرفت این لحظه دروازه‌ای برای یک افشاگری بزرگ باشد، نه فقط در سطح نظامی، بلکه در سطح اخلاقی جهانی. اسرائیل نهادی است که توسط یک ماشین تبلیغاتی عظیم محافظت می‌شود و همیشه یک قربانی بی‌عیب و نقص به نظر می‌رسد. السنوار می‌خواست آن را مجبور کند که بکشد تا نقاب‌هایش فرو ریزند.

السنوار انتخاب کرد که مقابله کند، نه برای پیروزی نظامی، بلکه برای سوق دادن اسرائیل به سمت نابودی اخلاقی خود و این همان چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است. اسرائیل غزه را شکست نداد، بلکه در غزه در حال غرق شدن است. تصویر آن فرو ریخته است. دیگر نمی‌تواند ادعای دموکراسی در خاورمیانه‌ای که وحشی می‌خواند، باشد، بلکه به نمادی از استعمار، پاکسازی قومی و نسل‌کشی تبدیل شده است. دلیل این امر فقط تعداد کشته‌شدگان نیست، بلکه این است که غزه پس از قیام علیه ترس، بر زندان جمعی و بر انتظار مرگ، شهید شد.

عمل نمادین خشونت‌آمیز و بازیابی مشروعیت

شاید تناقض این باشد که ملت‌های آزاده جهان این را درک کردند. فهمیدند که آنچه اتفاق افتاد، یک انقلاب بدون شعار و یک جسارت بدون نقاب بود. دانشجویان در دانشگاه‌های غربی، مردم در تظاهرات، متفکران در مقالات، همه شروع به سلب مشروعیت اخلاقی از اسرائیل کردند و این اتفاق نمی‌افتاد مگر با انفجار هفتم اکتبر. زیرا عمل نمادین خشونت‌آمیز، همان‌طور که پی‌یر بوردیو می‌نامد، چیزی است که معانی را قبل از بازآرایی جغرافیا، دوباره مرتب می‌کند.

اسرائیل در نبرد با سلاح پیروز شد، اما در حال باختن جنگ مشروعیت است و این خطرناک‌تر است. زیرا شکست اخلاقی همیشه مقدم بر شکست سیاسی است. این همان اتفاقی است که برای آمریکا در ویتنام، برای فرانسه در الجزایر و برای نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی رخ داد. همه آنها با آتش پیروز شدند، اما زمانی که از نظر اخلاقی برهنه شدند، فروریختند؛ این افتخار به کسانی برمی‌گردد که، به قول ژان پل سارتر، انتخاب کردند: «نه بگویند، حتی زمانی که می‌دانند فردا هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.»

پس، آیا السنوار خودکشی کرد؟ خیر، او فقط اولین گلوله را به قلب یک دروغ ۷۵ ساله شلیک کرد. گلوله‌ای که شاید جسم را در حال حاضر ساقط نکند، اما شروع به نابودی روح کرده است، آیا غزه خودکشی کرد؟ خیر. غزه امروز بیش از هر زمان دیگری حضور دارد. اینک، در آگاهی بشریت، سرزمین شهیدان، سرزمین فریاد و سرزمین امتناع است.

منبع: قدس الانباء

برچسب ها: یحیی سنوار ، طوفان الاقصی ، هفتم اکتبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اخبار عربها را جمع کنید.
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداشناس
۱۳:۴۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
سنوار زنده است . او با خواست خدا خواهد مرد . من هرگز مردن سنوار را نمی پذیرم حتی اگر جنازه اش را ببینم زیرا معتقدم او زنده است .
۱۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ملتی که داشت تو خفا کشته و فراموش میشد حالا تیتر یک همه اخبار جهان است، وقتی آروم کشته شدن و در انتظار مرگ نشستن فایده ای نداره پس باید کاری کرد تا در جهان صدا کنه، روحت شاد فرمانده بزرگ
۱۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۱۳:۲۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آیا امام حسین علیه السلام نتیجه مبارزه و جنگ نابرابر در برابر سپاهیان پر تعداد و تا دندان مسلح یزید و ابن زیاد را نمیدانست ؟!!
قطعا میدانست که هم خودش و هم همرزمانش همگی شهید میشوند ولی با اینحال پا پس نکشید و به مبارزه ادامه داد و همگی شهید یا اسیر شدند.
خوب همین سوال در مورد حرکت جریان حماس و رهبری آن نیز مطرح است.
هزینه اجرای این عملیات بسیار سنگین بود و قابل پیش بینی هم بود ولی تشخیص رهبران حماس این بود که ارزشش را دارد.
۱۲
۹
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۲:۵۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دوستان لطفا به این نکته توجه داشته باشید که چهره کریه و زشت و کودک کش،و بی رحم و شیطانی صهیونیست ها در جنگ های قبل از ۷ اکتبر به جهانیان صادر شده بود . صهیونیست ها حتی در پیش متحدین ظاهری خود چهره ایی منفور دارند، اما آنها به چندین علت که مجال پرداختن بدان ها نیست ، صهیونیست ها و سران جلاد آنها را تحمل می کنند . در یک مورد نتانیاهو در کاخ الیزه هنگام رفتن به دستشوئی در آنجا شنود جاسازی کرده بود که توسط،ماموران حفاظتی کشف شده بود . شهید یهیا سنوار در انجام عملیات اشتباه نکرده بود ، تنها ایراد و نقص فنی آن عدم هماهنگی با دیگر اعضای محور مقاومت آن دوران بود . و البته کوچکی عملیات ، طوفان الاقصی باید در ابعادی خیلی بزرگتر از آن چه که نتانیاهو را از گوشه رینگ درآورد و فرصت زدن دیگر محور را بدهد می بایست اجرایی می شد .‌واقعیت انکار ناپذیر این بود که ایران خامنه ای باور نمی کرد که آنچه را که طی ۳۶ سال توسط،نخبگان و مجاهدین راه خدا ساخته شده بود اگر عملیاتی نشود و در شکل بادکمکی و ظاهر باشد به آنی محکوم به نابودی است . مشکل بزرگ و همیشگی ایران در قوی نبودن در حد ابرقدرت هاست. تهران ضربه پذیر سخت است. رهبری ایران به هیچ وجه به سلاح هسته ایی ایمان نداشته و همچنان ندارد حتی به موشک دور برد هم ایمان ندارد ، ایشان فکر می کرد اگر حلقه محاصره را بر صهیونیست تنگ کند آنها تن به یک رفراندوم خواهند داد و بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیرون آید صهیونیست از درون نابود خواهد شد . در بحث سلاح هم تنها تمرکز او بر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر بود که دیدیم در طی نبرد ۱۲ روز نتوانست جلو امریکا در زدن صنعت هسته ایی را بگیرد ، در آن زمان حتی از اروپا هم صدا می رسد که کار کثیف را اسرائیل بر علیه ایران انجام می دهد چه رسد صداهایی که از نیویورک و واشنگتن صادر شده .بود .‌در هر صورت سنوار شهیدی مجاهد است او ایمان خود را در هنگام شهادات به همگان اثبات کرد و باید این مجاهد راه خدا را ستود .‌روح اش شاد و حضور در جوار الهی مبارک اش باشد . وسلام بر شهیدان مطهر .
۱۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
به نظر من بعضی ها از جانب خداوند مأمورند برای آزادی بشر. یحیی سنوار هم یکی از آنها بود. روحش شاد که اسطوره شد برای جهان و انسان
۲۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
به نظر من بعضی ها از جانب خداوند مأمورند برای آزادی بشر. یحیی سنوار هم یکی از آنها بود. روحش شاد که اسطوره شد برای جهان و انسان
۱۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
واقعیتش این است مرگ حق هست چه زود باشد و چه دیر همه رفتنی هستند ستوار خود را وسیله ای برای آرمانهای خود می دانست به آن آرمان همرسید درست است در کشورهای اسلامی خبری از حمایت نیست ولی ملتهای غربی خوب متوجه شدند که حاکمان چه جنایت‌هایی مرتکب شده است
۱۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ایشان الگوی شدند برای تمام ازادیخواهان دنیا
روح شان شاد و همنشین پیامبران هستند
۲۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
یحیی سنوار با حمله 7 اکتبر طوفان القصی
باعث شدند که اشغالگری سرزمین فلیسطینی
توسط غده سرطانی و تروریستی و کودک کش
را در سطح دغدعه های کشورهای جهان قرار گیرد و
الان اولین و مهم ترین مشکل کشورهای اسلامی و عربی و ازادیخواهان و وجدان داران دنیا شود
۱۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
مرحوم السنوار الگوی و سمبل مقاومت و ازادیخواهان دنیا
شدند ..روح بزرگ شون شاد و قرین نعمت
۲۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
مقاله ای جالب و واقعا ارزش مطالعه داره
اموزنده و صددرصد صحیح است
بله .وضعیت مردم غزه را بدرستی بیان کردند .ممنون
۲۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
۷اکتبر باید قطع نمی شد باید گروه های مقاومت هم وارد میدان میشدند چکار اسرائیل را تمام میکردند اگر حساب بکنیم حزب الله هم با حماس و همچنین گروه های مقاومت در کرانه باختری وارد میشد احتمال شکست اسراییل حتمی بود
۱۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دیگه اخبار در مورد غزه نگید تموم شد رفت
۱۹
۲۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
من که باورم نمیشه یکی به عاقبت کارش فکر نکنه
۶
۳۰
پاسخ دادن
