مدیر آموزش و پرورش گتوند گفت: محمود عبدی‌نژاد که مدتی پیش با ایثار و فداکاری جان یک مادر و دختر را نجات داده بود به علت جراحات وارده زیر تیغ جراحی رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد زاده محمد بیان کرد: این معلم فداکار اهل شهرستان گتوند آموزگار دبستان حافظ در روستای سیدان بخش عقیلی که مدتی پیش با ایثار و از خودگذشتگی بی‌نظیر جان مادر و دختر را از مرگ حتمی نجات داده بود دچار جراحات و صدمات بسیاری شده‌بود.

وی افزود: این معلم فداکار به علت شدت جراحات و صدمات وارده بر روی بدن و پارگی زیر شکم که ناشی از فشار زیاد هنگام نجات این ۲ نفر بود، در بیمارستان کارون شهرستان گتوند بستری و زیر تیغ جراحان قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش گتوند گفت: جراحی انجام شده و معلم فداکار تحت نظر پزشکی است.

این معلم فداکار همزمان با روز جهانی معلم در اقدامی شجاعانه مادر و دختری که به علت سقوط ماشین در کانال در حال غرق شدن بودند را به تنهایی از آب بیرون کشید و به ۲ هموطن جان دوباره بخشید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
احسنت تبارک الله طیب بارک الله
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۲:۵۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آفرین به این معلم وانسان نوع دوست وازجان گذشته
ان شاءالله سلامتی شون رابدست بیارن وتقدیروتشکرویژه ودرخورازایشان بعمل بیاد.
۰
۸
پاسخ دادن
