پیرهادی گفت: چندین بوستان تا پایان سال به تعداد بوستان‌های شهر تهران به ویژه در محلات کم برخوردار در حوزه فضای سبز اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان اظهار کرد: تملکاتی در ۶ ماه نخست امسال در حوزه باغات صورت گرفته و شهرداری تهران بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و همچنین از محل قطع اشجار، تملکات جدید را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد حداقل چندین بوستان تا پایان سال به تعداد بوستان‌های شهر تهران به ویژه در محلات کم‌برخوردار در حوزه فضای سبز، اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: این باغات پس از تملک طراحی خواهند شد و بعد از طراحی ساخت بوستان آغاز می‌شود تا به تدریج در اختیار شهروندان قرار گیرد.

پیرهادی با اشاره به ساخت بوستان در محله علی‌آباد جنوبی با دستور شهردار تهران، تصریح کرد: پس از تذکری که بنده در شورا در خصوص تملک و ساخت بوستان در زمین بالغ بر ۲.۲ هکتاری منطقه ۱۶ دادم، شهردار تهران دستور داد موضوع به صورت جدی پیگیری شود و مورد توجه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: پس از دستور شهردار، سازمان بوستان‌ها به موضوع ورود کرد و مشکلاتی که برای احداث این بوستان وجود داشت، مرتفع شد؛ عملیات اجرایی احداث این بوستان آغاز شده و تا پایان سال کاشت درختان این بوستان انجام و شرایط اولیه بوستان برای استفاده شهروندان ایجاد می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه فضای سبز نیز گفت: عملیات عمرانی در فاز اول چهارباغ و فاز دوم روددره فرحزاد در حال انجام است و به زودی جزئیات اقدامات در این دو پروژه ارائه خواهد شد.

به گزارش شهر بوستان منطقه ۱۶ دارای ساختمانی دو طبقه به مساحت ۵۲۰ مترمربع شامل دفتر پارک، سرای محله و کتابخانه بوده و امکانات متنوعی همچون زمین والیبال و بسکتبال، ساختمان مادر و کودک، آلاچیق، فضای بازی کودکان، محوطه نصب تجهیزات ورزشی، آبنما و سرویس بهداشتی در آن پیش‌بینی شده است.

