رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان در پیامی نوشت: روز جهانی عصای سفید نماد اراده و استقلال روشندلان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی عصای سفید، این روز را به جامعه بزرگ نابینایان و کم‌بینایان کشور و جهان تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

 ۱۵ اکتبر، روز جهانی عصای سفید، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از اراده، توانمندی و استقلال روشندلان عزیز است. عصای سفید، تنها یک ابزار نیست؛ بلکه نمادی از اعتماد به نفس، حرکت مستقل و شجاعت میلیون‌ها نابینا و کم‌بینا در سراسر جهان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، مراتب تبریک و احترام خود را به تمامی ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران و خانواده بزرگ نابینایان و کم‌بینایان ایران ابراز می‌دارم و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت‌های پایدار و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای این عزیزان تأکید می‌کنم.

امیدوارم با همدلی و تلاش جمعی، شاهد ارتقاء جایگاه اجتماعی و ورزشی نابینایان و کم‌بینایان در سطوح ملی و بین‌المللی باشیم.

