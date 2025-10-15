باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پرورش راتون در ۶۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان خبر داد و گفت: امسال برای پرورش راتون در سطح ۷۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان برنامه ریزی و پیش بینی داشتیم که این میزان پرورش راتون به تولید ۵۶ هزار تن شلتوک بینجامد.
او افزود: با توجه به شرایط اقلیمی گیلان، تاکنون در ۶۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان پرورش راتون انجام و ۴۸ هزار تن شلتوک نیز تولید شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی این محصول را تاکنون ۸ هزار میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: برداشت راتون تا اواخر مهر ادامه دارد.
محمدی به عطر و طعم مطلوب محصول راتون و بازارپسندی آن اشاره کرد و گفت: قیمت برنج راتون در بازار گرانتر از برنج برداشت اول است.
به گفته او، شهرستانهای لنگرود، رودسر، صومعه سرا و املش دارای بیشترین سطح زیر کشت راتون در گیلان هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، کوتاه بودن طول دوره رشد، کاهش هزینه مصرفی نهادهها، صرفهجویی در آب مصرفی و استفاده بیشتر از نزولات آسمانی، صرفهجویی درصد کود نسبت به محصول اصلی را از مزایای پرورش راتون دانست.
محمدی همچنین با اشاره به حفاظت از آب و خاک با پرورش راتون افزود: با توجه به هزینه پایین پرورش راتون در صورت پرورش این محصول، درآمد کشاورزان افزایش مییابد.
«راتون» برنجی است که پس از برداشت خوشههای شالی دوباره رشد میکند و بارور میشود. در گویش گیلکی به این محصول، «شابج» یا «وَرزکی» نیز گفته میشود.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان