باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) کلیات طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران را تصویب کردند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در توضیح استفساریه گفت: نظام انتخاباتی تناسبی به خاطر رعایت عدالت مطرح شد. در دنیا، نظام انتخاباتی اکثریتی، تناسبی، یا ترکیبی از این دو است. در کشور ما تاکنون نظام انتخاباتی اکثریتی بوده است؛ یعنی هر کسی بیشترین رأی را داشته یا هر فهرست انتخاباتی که بیشترین رأی را بیاورد، کرسی‌های مجلس یا شورا را تصاحب می‌کند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در انتخابات شوراها، اگر یک فهرست ۵۰ درصد آرا را داشته باشد و فهرست‌های دیگر مجموعا ۵۰ درصد را کسب کنند، کرسی‌های شورا متعلق به آن فهرست ۵۰ درصدی خواهد بود. با این وضعیت ۵۰ درصد آرا برای بقیه فهرست‌ها نادیده گرفته می‌شود و کسانی که به آنها رأی داده‌اند، می‌گویند رای ما اصلا خوانده نشد.

رئیس کمیسیون شورا‌ها گفت: برای رعایت عدالت انتخاباتی، نظام انتخاباتی تناسبی را برای انتخابات شورا‌ها و فعلا در تهران برگزیدیم که به قانون تبدیل شده است.

جوکار بیان کرد: در استفساریه، برخی ابهامات درباره خوانش ابهامات مطرح شده است. وزارت کشور گفته که اگر این موضوع شفاف شود، خواندن آرا و توزیع آن بین فهرست‌ها و نامزد‌های منفرد، شفاف می‌شود.

جوکار گفت: ما الان به دنبال رفع ابهام هستیم؛ در تهران، یک لیست و یک فهرست دیگر نمی‌توانند تنها در شورا باشند؛ بلکه ترکیب فهرست‌های دیگر نیز در دوره بعد شورای اسلامی شهر تهران نماینده خواهند داشت. هر فهرست به اندازه درصد آرا، نمایندگان خود را در شورای تهران خواهد داشت.