باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: هماکنون ۳۴ درصد مشترکان این شرکت، الگوی مصرف را رعایت میکنند که مشمول دریافت برچسب خوشمصرفی شدهاند. محسن اردکانی با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور، اظهار داشت: سال آبی گذشته، پنجمین خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به کمبارشیها از ابتدای پاییز تاکنون، وارد ششمین خشکسالی متوالی شدهایم.
بهگفته وی، در ۲۰ روز ابتدایی پاییز سال گذشته حدود ۱۶ میلیمتر و در دوره مشابه درازمدت ۱۰ میلیمتر بارش در تهران ثبت شده بود که با توجه به این آمار، تاکنون از نظر میزان بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت و همچنین نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ درصد عقب هستیم و عملاً ششمین سال خشکسالی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه آب کالایی حیاتی و بدون جایگزین است و باید شیوه مصرف خود را تغییر دهیم، تصریح کرد: اگر با تغییر اقلیم که موجب تداوم خشکسالیها شده است سازگار نشویم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد؛ بنابراین راهکار اصلی، تغییر الگوی مصرف است و خوشبختانه شهروندان تهرانی در یک سال اخیر حدود ۱۰ درصد از میزان مصرف خود را کاهش داده و به سمت مصرف بهینه حرکت کردهاند.
اردکانی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ درخواست ما از شهروندان تهرانی صرفهجویی ۲۰ درصدی در مصرف آب بود که در ششماهه نخست امسال، ۶۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۰ درصد یعنی ۵۰ درصد از درخواست صرفهجویی محقق شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه همکاری مردم نقش تعیینکنندهای در عبور از تنش آبی دارد، تاکید کرد: تقاضا داریم شهروندان تهرانی همکاری بیشتری داشته باشند چراکه اگر مدیریت مصرف به درستی انجام نشود، بروز مشکلات اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تمامی اقدامهای لازم در زمینه مدیریت تامین و توزیع آب در طول پنج سال گذشته و در شرایط خشکسالی انجام شده است ضمن آنکه تجربه جهانی نشان میدهد که تنها راهکار موثر، مدیریت مصرف آب است.
مدیرعامل آبفای استان تهران در ادامه از اجرای طرح اعطای برچسب خوشمصرفی آب به شهروندان تهرانی خبر داد و گفت: در شهر تهران در گذشته ۲۹ درصد از مشترکان زیر الگو آب مصرف میکردند، یعنی کمتر از ۱۲ هزار لیتر در ماه که خوشبختانه این رقم اکنون با پنج درصد افزایش به ۳۴ درصد رسیده ضمن آنکه شمار مشترکانی که تا دو برابر الگو آب مصرف میکردند، از ۶۴ به ۶۱ درصد و همچنین مشترکانی که بیش از دو برابر الگو آب مصرف میکردند، از ۷ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
اردکانی در ادامه توضیح داد: به خانوارهایی که تا حد الگو آب یعنی تا ۱۲ هزار لیتر در ماه و به عبارتی هر فرد در خانواده حدود ۱۳۰ لیتر در شبانهروز، آب مصرف میکنند، افزونبر آنکه از طریق قرعهکشی جوایزی اهدا میشود، برچسبهای خوشمصرفی نیز اعطا خواهد شد که بر دربِ مجتمعهای و منازل مسکونی آنان نصب میشود.
وی این برچسب را نشانهای از همراهی شهروندان تهرانی در شرایط خشکسالی دانست و گفت: از همه شهروندان درخواست میشود مصرف خود را در حد الگوی مجاز نگه دارند همانگونه که ۳۴ درصد از مشترکان الگوی مصرف را رعایت میکنند و ضمن همراهی با خادمان خود در شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در شرایط تغییر اقلیم، هزینه کمتری نیز پرداخت میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه با اشاره به منابع تامین آب گفت: آب از دو منبع سطحی و زیرزمینی تامین میشود که منابع سطحی به طور مستقیم با میزان بارشها در ارتباط هستند و پس از جمعآوری در پشت سدها، انتقال و تصفیه، وارد شبکه توزیع میشوند و منبع دیگر، آبهای زیرزمینی است که این منابع برای سالهای آینده نیز اهمیت حیاتی دارند ضمن آنکه حفر مکرر چاه و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی اقدام بهینهای نیست و گرچه در شرایط خاص ناگزیر به استفاده از این منابع بودهایم، اما راهکار اصلی، مدیریت مصرف است.
وی افزود: در همین راستا، استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب از تابستان امسال در دستورکار قرار گرفته است و بر اساس برنامه پیشبینیشده، شهروندان میتوانند با تماس با سامانه ۱۲۲، درخواست خود را ثبت کنند تا همکاران شرکت آب و فاضلاب به دربِ منازل آنان مراجعه کرده و بدون دریافت هیچگونه هزینهای، این لوازم را نصب کنند که. هزینه آن طی ۱۲ قسط بر روی قبض آب خانوار درج و پرداخت میشود.
اردکانی از شهروندان تهرانی درخواست کرد: با ثبت درخواست خود در سامانه ۱۲۲، از این امکان استفاده کنند چراکه نصب این لوازم هیچگونه اختلالی در آسایش خانواده یا فشار آب منازل ایجاد نمیکند و این تجهیزات با مخلوط کردن آب و هوا به گونهای طراحی شدهاند که ضمن حفظ کیفیت جریان آب، از هدررفت حجم قابلتوجهی از آن جلوگیری میکنند.
منبع: آب و فاضلاب تهران