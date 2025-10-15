باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری-‌ هادی موحدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای طرح سامانه املاک و اسکان به رشد و پیشرفت قابل توجهی رسیده است، اظهار داشت که همین امر خود زمینه‌ساز بهبود وضعیت و برنامه‌ریزی بازار مسکن شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق آخرین آمارهای اعلام شده، میزان تکمیل سامانه املاک و اسکان به بیش از ۹۵ درصد رسیده و همین امر باعث شده که بسیاری از دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

او بیان کرد: در شرایط کنونی، بازار مسکن نیاز به برنامه‌ریزی بیشتری دارد که این امر تنها از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به دستگاه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. با توجه به آنکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، باید تمامی دستگاه‌ها به این سامانه متصل شوند، کوتاهی‌هایی که هنوز در این بخش وجود دارد، باعث شده که این سامانه با مشکلات زیادی مواجه شود.

وی توضیح داد: هنوز برخی از دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند و همین امر کوتاهی، خود زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است. یکی از دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه متصل نشده است، توانیر است. طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها متصل شوند و اگر این امر انجام نشود، باید مشمول جریمه شوند.

او افزود: همچنین متقاضیانی که به این سامانه متصل نشوند، مشمول صدور قبوض جریمه، به ویژه در حوزه برق، خواهند شد که به زودی این جرائم برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی توضیح داد: باید هر چه سریع‌تر این امر در دستور کار قرار گیرد تا روند ثبت اطلاعات در این سامانه تسریع شود. بنابراین، اجرای هر چه سریع‌تر این اقدام می‌تواند بازار را به سمت رونق و در نهایت بهبود وضعیت بازار مسکن هدایت کند.