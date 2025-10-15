باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در نخستین نکوداشت ملی گیاه پزشکان منابع طبیعی با بیان اینکه زندگی سالم به گیاه سالم برمی‌گردد، گفت: زندگی سالم حاصل تلاش‌های گیاه پزشکان کشور است. از طرفی امنیت زیستی که باید به امنیت غذایی اضافه شود به معنی تولید و تامین غذای کافی و سالم است.

وی با اشاره به قوانین تدوین شده در عرصه سلامت گیاهی و تولید غذای سالم، افزود: براساس ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات مصوبات سال ۴۶ آمده، بلدیه و بهداشت عمومی مکلفند در میادین ورودی محصولات کشاورزی، از میوه و سبزیجات نمونه‌برداری کرده و مورد آزمایش قرار دهند تا مانده سموم نداشته باشند. در صورت باقی مانده سموم محموله باید معدوم شود.

افلاطونی ادامه داد: پیش‌بینی شده بود که کشاورزان محصولاتشان را بیمه کنند تا در صورت معدوم سازی محصولات، متضرر نشوند.

وی با تاکید بر توزیع غذای سالم بیان کرد: محصولات دارای نیترات و عوامل بیماری‌زا نباید وارد بدن انسان نشود. این قانون در کشور تا کنون اجرا نشده، در حالیکه برای تامین غذای سالم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور مربوط به منابع طبیعی است، افزود: منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد عرصه‌های کشور است، این عرصه‌ها در ۵ منطقه رویشی غالب دارای پوشش گیاهی بیشه زار، مرتع، جنگل است و وظیفه ما در سازمان منابع طبیعی حفاظت است.

افلاطونی افزود: حفاظت به معنای فقط حفاظت فیزیکی نیست این که کسی تعدی نکند و قاچاق چوب نداشته باشد. مهمترین حفاظت، مراقبت گیاه پزشکی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به آسیب آفت شب گره در جنگل‌های هیرکانی، اضافه کرد: جنگل هیرکانی دارای ۵ گونه گیاه غالب است که یکی از آنها درختان شمشاد است. همچنین آفات شب پره ۹۰ درصد شمشادهای این جنگل را در استان‌های شمالی بالغ بر ۳۷ هزار هکتار را خشک و از بین برد.

وی با تاکید بر حفاظت از گیاهان حین کاشت و داشت بیان کرد: امروز در مبارزه با آفات نباتی به مبارزه تلفیقی رسیدیم و نیز مدیریت در سیگل آفات از شیوه‌های جدید مبارزه ما است.در حفظ عرصه‌های منابع طبیعی باید به ابتدای زنجیره، بذر و حتی قبل از آن در واردات و صادرات قطعات گیاهی برگردیم و این موارد را ساده نگیریم.

افلاطونی با بیان اینکه مدیریت عرصه منابع طبیعی از اراضی کشاورزی مهم‌تر است، گفت: زمین‌های کشاورزی دارای صاحب بوده که به هرترتیبی مدیریت شده و با شیوه‌های مختلف اجازه شیوع بیماری را نمی‌دهند. در حالی که ما در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عرصه‌های عمومی و همگانی سروکار داریم. عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان وسیع است از این رو، باید کانون یابی کرده و مبارزه را قبل از شیوع انجام دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به یک سری اقدامات بالادستی در این سازمان بیان کرد: یکی از وظایف ما در این خصوص همکاری‌های بین‌المللی است که در دستور کار است زیرا آفات مرز نمی‌شناسند. این همکاری در مدیریت مبارزه با آفات کمک‌کننده بوده و باید گسترش یابد. ضمن این که همکاری‌ها باید درون سازمانی و برون سازمانی هم گسترش پیدا کند.

رئیس سازمان جنگل ها به بازنگری آموزش گیاه پزشکان پرداخت و گفت: مسئولیت دیگر ما استمرار آموزش‌ها و بازنگری در آنها است. به عنوان مثال، بیماری سن گندم از کوه شروع می‌شود و سپس به مزارع می‌رسد. همچنین استفاده از فناوری نوین و هوشمند برای پیگیری و مبارزه و در نهایت مدیریت آفات از دیگر وظایف ما در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

معاون وزیر جهاد گفت: ما آمادگی داریم از فناوری‌ها و پایان‌نامه‌هایی که در این عرصه به ما کمک کند، حمایت کنیم.