شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین اتومات ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تاخیر در تحویل خودروی شاهین اتومات به صورت داستان غم انگیز برای خریداران تبدیل شده و مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و عرض ادب خواهش می‌کنم پیگیر باشید مدت دو سال است که از شرکت سایپا خودروی شاهین اتومات با غرض و سختی ثبت نام کردم؛ بعد از دو سال شرکت می‌گوید خودروی دیگری خریداری کنید
 سایپا پول گرفته برای شاهین اتومات در این وضعیت تورمی من ۷۱۰ میلیون تومن نزدیک به دو ساله پول پرداخت کردم که همه آنها با وام و فروش طلای همسرم بوده به امید این که ماشین سوار شوم.  لطفا پیگیری کنید.

تاخیر در تحویل خودروی شاهین اتومات خریداران را نگران کرد
