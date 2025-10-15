تیم ملی فوتبال ایران با اینکه توانست مقابل تانزانیا به پیروزی برسد، اما شاگردان امیر قلعه نویی نمایش خوبی نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در فیفادی ماه اکتبر، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم ملی تانزانیا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید. این برد، پس از شکست مقابل ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵، شکست مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی ولگوگراد و تساوی مقابل تاجیکستان در همان تورنمنت، طعم پیروزی را بار دیگر به شاگردان امیر قلعه‌نویی هدیه کرد.

در این دیدار، ایران برخلاف انتظار با ترکیبی تازه پا به میدان گذاشت و قلعه‌نویی برای اولین بار کسری طاهری مهاجم ۱۹ ساله کشورمان را در ترکیب اصلی قرار داد. تیم تانزانیا شروع بهتری نسبت به ایران داشت و اگر سیو‌های خوب پیام نیازمند در دقایق ابتدایی نبود، ممکن بود گل نخست به سود حریف ثبت شود. در همان صحنه، اشتباه مدافعان ایران به ویژه شجاع خلیل‌زاده باعث شد تا «چارلز‌ام. مومبا» در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان ایران قرار گیرد.

از نکات مثبت نیمه اول، حضور درخشان کسری طاهری در خط حمله بود. او در دقیقه ۱۴ با تسلط روی توپ، محمد محبی را در موقعیت گل قرار داد و با خطای مدافع حریف، پنالتی اعلام شد تا گل نخست ایران به ثمر برسد. ده دقیقه بعد، طاهری دوباره با پاس دقیق خود زمینه‌ساز گل دوم شد و محبی موفق شد پاس گل دوم خود در دومین بازی ملی را ثبت کند. با این حال، طاهری در دقیقه ۳۵ و در برخورد با مدافع تانزانیا از ناحیه پای راست دچار مصدومیت شد و ادامه بازی را از دست داد.

در نیمه دوم، تغییرات قلعه‌نویی، از جمله خروج سامان قدوس و اضافه شدن علیرضا جهانبخش در خط هافبک، باعث شد میانه میدان در اختیار تانزانیا قرار گیرد و ایران نتواند موقعیت گل جدیدی ایجاد کند. شاگردان قلعه‌نویی بیشتر بر حفظ نتیجه تمرکز کردند و موفق شدند دروازه خود را بسته نگه دارند. در این نیمه، ایران ۵۹ درصد مالکیت توپ، ۶ شوت به سمت دروازه (۵ شوت در چارچوب) و ۴ کرنر ثبت کرد.

با این پیروزی، ایران که پس از ژاپن دومین تیم صعودکننده از آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ است، بار دیگر دروازه خود را پس از سه بازی بسته نگه داشت. با این حال، نمایش شاگردان قلعه‌نویی مقابل تیم رده ۱۰۷ جهان، در حالی که ملی‌پوشان ایران در رده ۲۱ جهان قرار دارند، چندان چشمگیر نبود و هواداران فوتبال انتظار بازی منسجم‌تر و هجومی‌تر داشتند. بازیکنان و کادرفنی تیم ملی پس از بازی به آب و هوای شرجی دبی اشاره کردند و سرمربی تیم با دلایل مختلف عملکرد نیمه دوم را توجیه کرد.