باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال عراق سه‌شنبه‌شب (۲۲ مهر) در دومین بازی‌اش در دور پلی‌آف انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به مصاف عربستان رفت. این بازی که به میزبانی عربستان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید. این نتیجه کافی بود عربستان مستقیما راهی جام جهانی شود؛ در حالی که عراق راهی دور بعدی پلی‌آف شد تا ابتدا با امارات بازی کند و بعد در صورت پیروزی راهی دور پایانی پلی‌آف با حضور شش تیم در مکزیک شود.

گراهام آرنولد، سرمربی تیم ملی فوتبال عراق، از سازوکار برگزاری بازی‌های پلی‌آف آسیایی راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز نارضایتی کرد و این سازماندهی را برای همه تیم‌های شرکت‌کننده عادلانه ندانست.

سرمربی استرالیایی عراق در نشست خبری پایان بازی گفت: به عملکرد بازیکنان عراق در مسابقات پلی‌آف افتخار می‌کنم. تیم با وجود شرایط دشواری که در طول مسابقات داشت، سطح بالایی از عملکرد را ارائه داد. به شیوه برگزاری این رقابت‌ها اعتراض دارم و آن را بی‌عدالتی می‌دانم. تیم‌هایی مانند عربستان و قطر که شش روز استراحت داشتند، با آمادگی بیشتری در بازی دوم به میدان رفتند؛ در حالی که تیم‌های دیگر تنها سه روز استراحت داشتند.

او ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد، مغایر با توافق‌های قبلی است، زیرا به تیم‌ها گفته شده بود که بازی‌های پلی‌آف در زمین‌های بی‌طرف برگزار خواهند شد، اما بعدا قانون تغییر کرد و بازی‌ها در زمین تیم‌های دارای رتبه بالاتر و در حضور هوادارانشان برگزار شد. عراق در طول مسابقات حتی یک گل هم دریافت نکرده و تنها به دلیل تفاضل گل از مسابقات کنار رفته است. این نشان‌دهنده برتری دفاعی و انضباط تاکتیکی بازیکنان ماست.

سرمربی تیم ملی عراق در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا باید شیوه برگزاری پلی‌آف را در آینده بازبینی کند تا اصل عدالت در رقابت میان همه تیم‌ها تضمین شود. او همچنین گفت که با وجود حذف دردناک، همچنان به بازیکنانش و آنچه ارائه داده‌اند افتخار می‌کند.