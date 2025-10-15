الجولانی در آستانه سفر رسمی به مسکو در مصاحبه‌ای تاکید کرد که دمشق در حال برقراری روابطی آرام با روسیه و چین بر پایه منافع استراتژیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس سوریه در مرحله انتقالی و سرکرده تحریرالشام، تاکید کرد که دمشق در حال حاضر روابطی آرام با روسیه و چین بر اساس منافع استراتژیک برقرار می‌کند.

الجولانی در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس گفت: امروز، سوریه روابطی آرام با مسکو و پکن بر اساس منافع استراتژیک ایجاد می‌کند،  روابط سوریه با روسیه، با روابطش با غرب یا آمریکا در تعارض نیست.

پیش از این خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، سفر ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، به پایتخت روسیه، مسکو را تایید کرد. قرار است الجولانی امروز چهارشنبه در چارچوب بازسازی روابط دوجانبه بین دو کشور و بررسی پرونده‌های همکاری سیاسی و اقتصادی، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کند.

این خبرگزاری به نقل از ریاست جمهوری سوریه گزارش داد که قرار است الجولانی، طی این سفر، با پوتین دیدار کند تا درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک و راه‌های توسعه همکاری‌ها در راستای منافع مشترک دو کشور گفت‌و‌گو کنند.

ریاست جمهوری سوریه همچنین اشاره کرد که الجولانی با جامعه سوری مقیم روسیه نیز دیدار خواهد کرد.

شایان ذکر است که سرکرده تحریرالشام در ماه فوریه گذشته، تماسی تلفنی از ولادیمیر پوتین دریافت کرده بود که در جریان آن رئیس‌جمهور روسیه بر حمایت کشورش از وحدت اراضی، حاکمیت و ثبات سوریه تاکید کرد.

الجولانی در تاریخ ۱۲ سپتامبر گذشته، اظهار داشته بود که روابط نزدیک و دیرینه‌ای سوریه و روسیه را به هم پیوند می‌دهد که باید حفظ شود ، و تاکید کرده بود که روسیه یک کشور مهم در جهان و عضو شورای امنیت است، پس دمشق روابط نزدیکی را بین سوریه و روسیه به ارث برده‌است که باید حفظ شود. 

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تحولات سوریه ، ابومحمد الجولانی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جولانی دردست روسیه گیر دارد باید شورای امنیت درمورد تحریم‌های جولانی وزیر کشور تصمیم گیری بکند رای مثبت روسیه نیاز دارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
سخنان جولانی .. نشانه اینستکه.. سوریه برای بقا به هر ذاتی افتاده است
۱
۰
پاسخ دادن
