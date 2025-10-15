باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راهی برای کنترل کردن وحشت‌هایمان + فیلم

مهمان روانشناس در مورد کنترل کردن وحشت‌ توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص کنترل کردن وحشت‌ نکاتی بیان‌ کرد.

 

 
