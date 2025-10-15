ناصر ایمان مجلالی دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی و هیات همراه بامداد امروز (چهارشنبه) با استقبال دبیر کل کمیته ملی المپیک وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام آمادگی کشورمان برای میزبانی هفتمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بامداد امروز با استقبال مهدی علی‌نژاد دبیر کل، مدیران و مشاوران کمیته ملی المپیک، ناصر ایمان مجلالی دبیر کل انجمن همبستگی کشور‌های اسلامی به اتفاق هیات همراه وارد تهران شدند تا ضمن دیدار با مسئولان ورزش کشورمان از برخی اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی کشورمان نیز بازدید داشته باشند.

فاطمه مسعود حیات، اشرف دروه و فاجر محمد از انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی هم در این سفر ناصر ایمان مجلالی را همراهی می‌کنند.

