مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سه هزار و ۸۱۵ نابینا و کم بینا زیر پوشش خدمات این اداره‌کل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره رزاق‌پور در آیینی به مناسبت روز جهانی نابینایان گفت: بیشتر نابینایان زیر پوشش بهزیستی استان در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد هستند که از خدمات مختلف توانبخشی، فرهنگی و ورزشی استفاده می‌کنند.

او افزود: ۲۰۵ دانش‌آموز و ۴۲ دانشجوی نابینا هم در استان خدماتی مانند پرداخت کمک هزینه تحصیلی و ایاب و ذهاب، کمک توانبخشی، آموزشی و پزشکی می‌گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به اقدام‌ها برای پیشگیری از اختلال‌های بینایی و تنبلی چشم از سال ۱۳۷۵ بیان کرد: میانگین آمار‌های جهانی ۳.۵ تا چهار درصد بوده، اما این آمار در کشور به ۱.۵ درصد کاهش یافته و اردبیل نیز در این زمینه جزو استان‌های پیش‌رو است.

رزاق پور مداخله به‌هنگام را عامل موثر در کاهش آمار‌ها دانست و افزود: سال گذشته در همین راستا ۵۹ هزار کودک در طرح غربالگری بهزیستی استان شرکت کردند که ۲ هزار و ۹۲۵ کودک مشکوک تشخیص داده شدند و ۵۱ نفر به چشم پزشک ارجاع یافتند.

او با اشاره به وجود ۱۳ دستگاه غربالگری بینایی در استان اردبیل اظهار کرد: همچنین با اضافه کردن‌ای‌چارت‌های لامپی در حال حاضر در ۲۵۰ پایگاه مهدکودک، پیش دبستانی و مرکز‌های بهداشت، بهزیستی، مثبت زندگی و جمعیت‌های همیار سلامت فعالیت‌های مرتبط با غربالگری برای کودکان سه تا ۶ سال انجام می‌شود و در بحث خدمات مبتنی بر جامعه نیز در مناطق شهری و روستایی از طریق پایگاه‌های بهزیستی، تسهیلگران و گروه‌های خودیار محلی خدمات توانبخشی به گروه‌های هدف به ویژه نابینایان ارایه می‌گردد.

رزاق‌پور خواستار شنیده شدن صدای نابینایان و درک مطالبه‌های به‌حق آنها شد و گفت: دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی مکان‌های و محیط‌های عمومی مهم‌ترین دغدغه نابینایان است که در واقع به‌حق‌ترین مطالبه آنها بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود و درخواست می‌شود در کمیته‌های مربوطه پیگیری شود.

او با تاکید بر حق دسترسی کامل معلولان و به ویژه نابینایان به امکانات آموزشی، بهداشت و سلامت، تردد ایمن در فضای شهری و مکان‌های عمومی بیان کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان از دیگر خواسته‌های این قشر است که امیدواریم بودجه لازم برای اجرای آن تامین شود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: نام‌گذاری این مناسبت به این دلیل است که اهمیت موضوع و کارکرد آن را نشان دهد و جامعه را نسبت به آن حساس‌تر کنند و امیدواریم جامعه به سمتی برود که بتوانیم با استفاده از فناوری‌های نوین دسترسی برابر برای جامعه نابینایان فراهم شود و خدماتی درخور توانمندی این قشر ارایه کنیم.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: روز نابینایان ، بهزیستی اردبیل ، طرح غربالگری
خبرهای مرتبط
وجود بیش از ۲ هزار معلول با اختلال بینایی در استان اردبیل
آغاز اجرای طرح غربالگری بینایی در استان اردبیل
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان:
برنامه ملی توانمندسازی معلمان ابتدایی شمال‌غرب کشور در سرعین برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز اردبیل
ارائه خدمات بهزیستی به بیش از سه هزار نابینا و کم‌بینا در اردبیل
افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار
آخرین اخبار
ارائه خدمات بهزیستی به بیش از سه هزار نابینا و کم‌بینا در اردبیل
افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار
ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز اردبیل