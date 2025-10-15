معاون هماهنگ کننده ارتش طی پیامی سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، سالروز تاسیس این سازمان را تبریک گفت.

متن پیام رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به شرح زیر است:

برادر ارجمند؛ حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

در تاریخ انقلاب اسلامی، تصمیم الهی امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه در تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را باید یکی از نقاط عطف اندیشه ولایی و تجلی‌های آینده‌نگری روح الهی دانست؛ نهاد مقدسی که بر محور ایمان، ولایت و معرفت بنا شد تا سپر آهنین ارتش توحید در برابر شبیخون فرهنگی و تهاجم اعتقادی دشمنان باشد. این سازمان قدسی، شجره‌ای طیبه است که ریشه در وحی و ولایت دارد و شاخه‌هایش در افق عقلانیت، فرهنگ و بصیرت گسترده است.

در هنگامه‌ای که هیمنه دشمن در میدان ادراک و ذهنیت گسترش یافته و جنگ شناختی به قلب جامعه ایمان‌مدار نفوذ کرده است، مجاهدان این نهاد، علمداران جهاد کبیر و پرچمداران جبهه تبیین‌اند؛ آنان که با تدبیر و تفقه، با طرح‌های بصیرت، مصباح و منظومه‌های تربیتی خویش، چراغ هدایت و روشنگری را در دل ارتش برافروخته‌اند.

به برکت روح قرآن و آموزه‌های علوی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش امروز نه تنها حافظ ایمان رزم‌آوران، که معمار آرامش معنوی و تبیین‌گر هویت تمدنی ارتش ولایی است. در سایه ایمان و عقلانیت، این نهاد والا با ترویج سبک زندگی اسلامی – قرآنی، روزآمدسازی بینش سیاسی و صیانت از روح انقلابی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در استمرار اقتدار معنوی ارتش ایفا می‌کند. اکنون که پرچم روشنگری بر قله جهاد شناختی افراشته است، نام و نشان این سازمان، در منظومه ایمان ملت، چون مصباحی درخشان و آیتی از «نور علی نور» می‌درخشد.

ضمن پاسداشت تلاش مخلصانه و مومنانه طلایه‌داران و پرچم‌داران جبهه فرهنگی و معنوی، سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را به جنابعالی و آحاد کارکنان تلاشگر و سخت کوش آن سازمان محترم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و ار درگاه پروردگار بلندمرتبه توفیق تداوم خدمت مخلصانه در مسیر پیشبرد اهداف و آرمان‌های والای انقلاب و استمرار حرکت در طریق تمدن‌ساز شهدای گرانقدر، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری

منبع: ارتش

برچسب ها: معاون هماهنگ کننده ارتش ، سازمان عقیدتی سیاسی
خبرهای مرتبط
فرمانده نیروی هوایی ارتش: دشمن به‌دنبال تضعیف انگیزه نیرو‌های مسلح است
نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند
حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان الزامی است
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
آخرین اخبار
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
پزشکیان: توطئه‌افکنی خارجی بی‌تاثیر است/ تحکیم همبستگی و وفاق وظیفه همگانی است
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
با تغییر نظام انتخاباتی در تهران انتخابات شوراها با شفافیت بیشتری برگزار می‌شود
چرا تعداد درخواست های دستگاه های اجرایی برای پذیرش در آزمون کم است؟
فرمانده نیروی هوایی ارتش: دشمن به‌دنبال تضعیف انگیزه نیرو‌های مسلح است
حجت الاسلام ناطق نوری چهره انقلابی دهه ۶۰ یا یک روشن فکر ۱۴۰۴؟
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
نشست خبری رئیس‌جمهور سه شنبه ۲۹ مهر برگزار می‌شود
عارف: دولت هیچ تصمیمی بر خلاف منافع عشایر نمی‌گیرد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
تعیین اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی در مجلس
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند