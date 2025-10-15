معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان اظهار داشت: بر اساس سازوکار و هماهنگی ایجاد شده بین دستگاه‌های مسئول، تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان پذیر شده است و از این پس «مدت اقامت» در کشور نیز به طول دوره تحصیل آنها اعطا خواهد شد.

وی افزود: هر دو مورد فوق بخشی از آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل مصوب ۱۴۰۳ هیات دولت است که با هماهنگی بین سازمان امور دانشجویان، وزارت کشور، واجا، فراجا و وزارت امور خارجه از هفته جاری اجرایی شده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: با توجه به اعطای اقامت به طول دوره تحصیل، محدودیت مربوط به «ورود و خروج از کشور» برای دانشجویان بین الملل نیز برداشته شده و دانشجویان بین الملل همچنین با دریافت مهر «خروج مکرر»، نیازی به درج مهر «خروج» از کشور برای هربار سفر به کشورشان نخواهد داشت.

قنبری باغستانی ضمن قدردانی از تعامل و همراهی خوب دستگاه‌های ذیربط در عملیاتی کردن این دو اقدام مهم و اثرگذار در جذب دانشجویان بین الملل افزود: تمامی هماهنگی ها، فراهم سازی زیرساخت و اقدامات لجستیک مربوط به اجرایی سازی این خدمات فراهم شده و از سوی نهاد‌های بالادستی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سراسر کشور و استان‌های مختلف ابلاغ شده است.

وی همچنین از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که دارای مجوز جذب دانشجوی بین الملل هستند، خواست تا با هدف عملیاتی شدن این تسهیلات، همکاری نزدیک و مساعدی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها داشته باشند.

قنبری باغستانی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم افزایی و همگرایی خوبی بین تمامی دستگاه‌های دولتی و نظارتی برای جذب دانشجویان بین الملل وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که با همین رویکرد تعاملی و هم افزایی خوبی که بین دستگاه‌ها ایجاد شده، سایر مفاد آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل نیز اجرایی شود.

برچسب ها: بورس ، سازمان امور دانشجویان ، دانشجویان بین الملل
خبرهای مرتبط
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج به مقصد نمی‌رسند
مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تا سطح بین‌الملل ادامه می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
آخرین اخبار
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری
بومی‌سازی فناوری دستگاه‌های خشک‌کن سرمایی (فریزدرایر) در ایران با وجود تحریم‌ها
اعلام زمان انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
آیا پوست می‌تواند سلامت روان را نشان دهد؟!
معجون خانگی افزایش وزن برای افراد لاغر + فیلم
دلیل اجباری نبودن غربالگری بارداری + فیلم