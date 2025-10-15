باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مجرد‌ها برای تشکیل خانواده باید پیش قدم باشند + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص آمار ازدواج توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی گفت: مجردها باید تشکیل خانواده دهند.

 

 

 

مطالب مرتبط
مجرد‌ها برای تشکیل خانواده باید پیش قدم باشند + فیلم
young journalists club

سمنان پایین‌ترین رتبه را در شاخص ازدواج بین استان‌های کشور دارد

مجرد‌ها برای تشکیل خانواده باید پیش قدم باشند + فیلم
young journalists club

۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارد

مجرد‌ها برای تشکیل خانواده باید پیش قدم باشند + فیلم
young journalists club

آمار ازدواج در زنجان ۳۱ درصد افزایش یافته است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بنیادی به نام دختربچه فلسطینی که توسط اسرائیل شهید شد + فیلم
۳۴۳

بنیادی به نام دختربچه فلسطینی که توسط اسرائیل شهید شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
۲۵ درصد مجروحان جنگ غزه کودکان هستند + فیلم
۳۲۱

۲۵ درصد مجروحان جنگ غزه کودکان هستند + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
درگیری پلیس ایتالیا با حامیان فلسطین + فیلم
۳۰۳

درگیری پلیس ایتالیا با حامیان فلسطین + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل نبود علی داوودی در تیم ملی وزنه برداری
۲۸۸

دلیل نبود علی داوودی در تیم ملی وزنه برداری

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم
۲۸۷

۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.