اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار نارنجی از بارندگی (بعضی نقاط شدید)، رعد و برق و وزش باد (گاهی شدید) از فردا تا شنبه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای هشدار سطح نارنجی برای بارندگی، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما در استان از بعدازظهر فردا (پنجشنبه ۲۴ مهر) تا شنبه ۲۶ مهر ماه صادر کرد.

همچنین با بررسی نقشه‌های هواشناسی از فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه خبر داد. 

بر این اساس و مطابق هشدار سطح نارنجی صادر شده از بعد از ظهر فردا با تقویت سامانه بارشی در منطقه، بعضی ساعات بارندگی (بعضی نقاط شدید، موقتی خیلی شدید)، رعد و برق و وزش باد (گاهی شدید) و احتمال تگرگ تا شنبه مورد انتظار است. 

طی یکشنبه ۲۷ و دوشنبه ۲۸ مهر ماه نیز ضمن کاهش ابر، افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

* در تعریف رنگ بندی هشدار نارنجی هواشناسی آمده است: اقدام ضروری، احتمال خسارت گسترده زیاد است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، هشدار نارنجی هواشناسی
تبادل نظر
