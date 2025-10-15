رئیس‌جمهور دو قانون «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» و «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را که در جلسه علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در جلسه علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، پهپاد ، جاسوسی
