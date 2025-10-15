باشگاه خبرنگاران جوان - لطفالله بابایی گفت: در این مدت ۵۸ هزار مسافر از پایانه مرزی بیلهسوار تردد کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ مسافر ایرانی و ۵۷ هزار و ۳۲۸ نفر نیز خارجی هستند.
او با بیان اینکه مسافران ایرانی بهصورت پیاده و مسافران خارجی با اتوبوس تردد کردند، افزود: در این مدت یک هزار و ۳۵۵ مسافر ایرانی وارد کشور شده و ۱۳۵ مسافر ایرانی از مرز بیلهسوار خارج شدند.
مدیر پایانه مرزی بیلهسوار همچنین مسافران ورودی خارجی از مرز بیلهسوار را ۲۷ هزار و ۶۵۹ نفر ذکر کرد و گفت: در نیمه اول امسال ۲۹ هزار و ۶۶۹ مسافر خارجی از مرز بیلهسوار خارج شدند.
