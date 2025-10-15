مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار مغان از افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی این شهرستان طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطف‌الله بابایی گفت: در این مدت ۵۸ هزار مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار تردد کردند که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ مسافر ایرانی و ۵۷ هزار و ۳۲۸ نفر نیز خارجی هستند.

او با بیان اینکه مسافران ایرانی به‌صورت پیاده و مسافران خارجی با اتوبوس تردد کردند، افزود: در این مدت یک هزار و ۳۵۵ مسافر ایرانی وارد کشور شده و ۱۳۵ مسافر ایرانی از مرز بیله‌سوار خارج شدند.

مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار همچنین مسافران ورودی خارجی از مرز بیله‌سوار را ۲۷ هزار و ۶۵۹ نفر ذکر کرد و گفت: در نیمه اول امسال ۲۹ هزار و ۶۶۹ مسافر خارجی از مرز بیله‌سوار خارج شدند.

منبع:ایرنا

برچسب ها: پایانه مرزی بیله سوار ، تردد مسافر ، مسافران داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
افزایش ۴۴ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار
افزایش ۳۹ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله سوار
افزایش ۵۴ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله سوار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز اردبیل
ارائه خدمات بهزیستی به بیش از سه هزار نابینا و کم‌بینا در اردبیل
افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار
آخرین اخبار
ارائه خدمات بهزیستی به بیش از سه هزار نابینا و کم‌بینا در اردبیل
افزایش ۶۱ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله‌سوار
ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز اردبیل