در جریان درگیری‌های شبانه، مقامات محلی افغان تایید کردند که بر اثر شلیک خمپاره، ۱۵ غیرنظامی کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه (فرانس‌پرس) به نقل از مقامات افغان تایید کرد که در درگیری‌های جدید مرزی بین افغانستان و پاکستان، پانزده غیرنظامی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

علی محمد حقمال، سخنگوی اداره اطلاعات و فرهنگ در منطقه سپین بولدک افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که درگیری‌ها در طول شب در این منطقه با شلیک خمپاره رخ داد که منجر به کشته شدن ۱۵ غیرنظامی شد.

عبدالجان باراک، یکی از مسئولان بیمارستان منطقه سپین بولدک نیز این آمار تلفات را به خبرگزاری فرانسه تایید کرد و گفت که بیش از ۸۰ زن و کودک نیز در این درگیری‌ها مجروح شده‌اند.

شایان ذکر است که درگیری‌های مرزی چند روز اخیر بین طالبان و پاکستان نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن تنش بین دو کشور است. روابط بین افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل اتهامات اسلام‌آباد مبنی بر پناه دادن کابل به گروه «تحریک‌طالبان پاکستان» که حملاتی را علیه پاکستان انجام داده، متشنج شده است.

درگیری‌های شدید شنبه شب پس از حمله طالبان به پاسگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان درگرفت. این تشدید درگیری‌ها پس از حمله هوایی پاکستان در کابل در این هفته، رخ می‌دهد.

