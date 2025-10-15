شرکت «ایمپالس اسپیس» جزئیات برنامه خود را برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت «ایمپالس اسپیس» (Impulse Space) روز سه‌شنبه طرح بلندپروازانه‌ای را برای استفاده از فناوری خود جهت حمل چندین تن بار به ماه تا اوایل سال ۲۰۲۸ ارائه کرد که هدف آن پر کردن خلأ موجود در بازار امروز برای محموله‌های متوسط ​​زمینی است.

به نقل از تک کرانچ، ایمپالس اسپیس می‌گوید که یک فرودگر قمری جدید را با مرحله پرتاب پرانرژی «هلیوس» (Helios) خود جفت خواهد کرد تا بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد در مدار، تنها بار را به سطح ماه منتقل کند. هدف ایمپالس اسپیس این است که تا ۶ تن بار مفید را طی دو ماموریت با قیمت مقرون‌به‌صرفه به ماه برساند.

این استارت‌آپ که توسط «تام مولر» (Tom Mueller) رئیس سابق بخش پیش‌رانش شرکت «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) تأسیس شده است، استدلال می‌کند که این کار می‌تواند شکاف حیاتی را در تدارک محموله‌های قمری پر کند که برای قرار گرفتن در فرودگر‌های برنامه «خدمات تجاری حمل بار قمری» (CLPS) ناسا بسیار بزرگ و برای فرودگر‌های سرنشین‌دار آینده در حال توسعه توسط اسپیس‌ایکس و «بلو اوریجین» (Blue Origin) بسیار کوچک هستند.

ایمپالس اسپیس می‌گوید محموله‌هایی که به این مرحله می‌رسند، تقریباً بین ۰.۵ تا ۱۳ تن هستند. این محدوده وزنی می‌تواند شامل مریخ‌نوردها، ماژول‌های زیستگاه، ژنراتور‌های برق، سیستم‌های ارتباطی یا حتی یک وسیله نقلیه برای حرکت روی سطح ماه باشد.

براساس طرح پیشنهادی، فرودگر و مرحله پرتاب آن با یک موشک استاندارد پرتاب می‌شوند و در مدار پایین زمین مستقر می‌شوند. هلیوس ظرف هفت روز فرودگر را به مدار پایین ماه منتقل می‌کند و پس از آن، دو وسیله نقلیه از هم جدا می‌شوند و فرودگر روی سطح ماه فرود می‌آید.

شرکت ایمپالس اسپیس، تخصص عمیقی را در توسعه موتور فضاپیما به کار گرفته است. این شرکت در حال حاضر روی موتور فرودگر قمری کار می‌کند و از همان ترکیب سوختی بهره می‌برد که پیشرانه‌های «سایف» (Saiph) در فضاپیمای کوچک «میرا» (Mira) این شرکت از آن استفاده می‌کنند.

به گفته مقامات شرکت ایمپالس اسپیس، هلیوس در حال حاضر به خوبی در مرحله توسعه قرار دارد و اولین پرواز آن برای اواخر سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. این شرکت تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۲۸، هلیوس چندین بار در سال پرواز خواهد کرد.

خطرات اجرایی همچنان پابرجاست. همان طور که ایمپالس اسپیس خاطرنشان کرد، موتور یک کاوشگر قمری باید قابل تنظیم و قابل راه‌اندازی مجدد باشد تا بتواند در خلاء فضا، کنترل فوق‌العاده‌ای را فراهم کند. به نظر می‌رسد که ایمپالس اسپیس در یک بیانیه مطبوعاتی با بیان این که «ما آماده‌ایم تا کار را طبق تقاضا و علاقه صنعت اجرا کنیم»، در حال کاهش ریسک کار خود است، اما اگر شرکت بتواند این کار را انجام دهد، یک برنامه کاملاً جدید را برای رساندن محموله به ماه آغاز خواهد کرد.

