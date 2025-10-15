مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر پایداری شبکه برق پایتخت گفته است که در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در سطح شهر تهران وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان در گفت‌وگویی تلویزیونی، تصریح کرده است که برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه به گونه‌ای انجام شده که مشترکان تهرانی در حال حاضر با هیچ‌گونه محدودیت یا خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مواجه نیستند.

او با اشاره به روند اطلاع‌رسانی رسمی شرکت توزیع برق تهران بزرگ افزود: تنها در موارد خاص مانند نیاز شبکه به سرویس‌های دوره‌ای، انجام تعمیرات پیشگیرانه یا وقوع حوادث جزیره‌ای و محلی، اطلاع‌رسانی از طریق پیامک برای مشترکان همان محدوده انجام می‌شود تا از زمان و علت قطعی احتمالی مطلع شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ تصریح کرد: این پیامک‌ها صرفاً از طریق سرشماره ۱۲۱ یا سرشماره رسمی Bargh ارسال می‌شوند و مردم باید توجه داشته باشند که هیچ مرجع یا شماره دیگری برای اطلاع‌رسانی قطعی برق از سوی شرکت معتبر نیست. به گفته او، سرشماره ۱۲۱ به عنوان درگاه رسمی اطلاع‌رسانی و ثبت درخواست‌های مردمی در حوزه برق تهران بزرگ فعالیت دارد.

وی تأکید کرد: هرگونه پیامک با سرشماره‌ای غیر از موارد یادشده جعلی و مردود است و شهروندان باید از باز کردن این پیامک‌ها یا کلیک روی لینک‌های داخل آن خودداری کنند، چراکه ممکن است این پیامک‌ها با اهداف کلاهبرداری یا سوءاستفاده اطلاعاتی ارسال شده باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه پیامک مشکوک، مردم می‌توانند موضوع را از طریق وب‌سایت رسمی شرکت، تماس با سامانه ۱۲۱ یا اطلاع به پلیس فتا گزارش دهند.

او از مشترکان خواست با دقت در دریافت و بررسی پیامک‌ها، مانع از سوء‌استفاده احتمالی افراد سودجو شوند و اخبار و اطلاعیه‌های حوزه برق را صرفاً از منابع رسمی پیگیری کنند.

