باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان