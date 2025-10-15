امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار  تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۲ میلیون  و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان
